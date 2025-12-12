Uno de los jugadores de Colo Colo que no se salvó de la primera tanda de salidas del club fue Emiliano Amor, a quien Blanco y Negro optó por no renovarle el contrato.

Junto a Óscar Opazo, Mauricio Isla y Sebastián Vegas, fue uno de los primeros en ser despedidos por la institución, pero, a diferencia de sus compañeros, el defensor argentino sí se fue con el cariño de gran parte de los hinchas.

Pese a no mostrar el nivel de temporadas anteriores, el zaguero de 30 años logró ganarse el corazón del pueblo albo por su carácter dentro y fuera de la cancha, algo que los fanáticos le hicieron saber en sus redes sociales con miles de mensajes.

De hecho, para despedirse de los hinchas, fue el propio Amor quien, en colaboración con una tienda de ropa deportiva, realizó una convocatoria para que quienes quisieran pudieran tomarse una última foto con él en un punto de Santiago.

“Llegó el momento de decirte adiós. Se nos va uno que entendió todo, el compromiso, la lealtad y el sentido de pertenencia que se merece Colo Colo. Incluso inculcaste el amor del Eterno Campeón a tu familia. Por eso, lo despediremos como corresponde”, escribió Chikoolsports en el anuncio del evento.

El defensor estará desde las 13:00 horas de este sábado 13 de diciembre en Salar de Llamara 806, en Pudahuel, donde quienes lo deseen podrán acercarse a tener un último recuerdo con el campeón de seis títulos con Colo Colo.