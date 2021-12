Diego Buonanotte recibió suculenta oferta desde el fútbol boliviano

Diego Buonanotte llegó en 2016 a Universidad Católica desde el AEK Atenas, pero ha ido perdiendo protagonismo y ya es decididamente un reserva.

Y de hecho las negociaciones para que siga en la UC están empantanadas, pues el club insiste en seguir bajándole el suelo considerando lo poco que juega.

Pero en una de esas el volante argentino de 33 años revitaliza pronto su carrera, pues de acuerdo al diario El Mercurio le llegó una muy interesante propuesta.

Es del club boliviano Royal Pari, de Santa Cruz de La Sierra, que quiere quedarse con los servicios del experimentado Diego Buonanotte, quien hace poco se nacionalizó chileno.

Según el medio de comunicación nacional, Royal Pari le ofrece 25.000 dólares al mes a Diego Buonanotte, casi 22 millones de pesos chilenos, un monto muy superior al que propone el actual tetracampeón chileno.

Diego Buonanotte quiere seguir en Santiago

Cabe citar que Royal Pari -fundado en 1993 y el equipo más joven de su país- jugará la edición 2022 de la Copa Sudamericana luego de terminar en el quinto lugar de la pasada liga boliviana.

Pero se ha sabido que Diego Buonanotte ya le habría manifestado a su representante que quiera seguir en un equipo de Santiago si se va de Universidad Católica.

Y en ese marco, una posibilidad es que el jugador formado en River Plate parta a Unión Española.

El contrato entre Diego Buonanotte y la UC finalizará el próximo viernes 31 de diciembre, por lo que luego de ese día el futbolista puede negociar con distintos clubes como agente libre.

El mediocampista debutó en River Plate a los 17 años en 2006, y desde entonces jugó en Málaga, Granada (ambos en España, de 2011 a 2014), Pachuca en México (2014), Quilmes en su país (2015), AEK Atenas en Grecia (2016 y 2016) y la UC.

También fue seleccionado de Argentina, pero en las series Sub 16, Sub 17, Sub 21 y Sub 23.