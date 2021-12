“Buonanotte no se va”: Hinchas de Universidad Católica se manifestaron en San Carlos

Diego Buonanotte comienza a despedirse de Universidad Católica luego de seis años vistiendo la camiseta de los “Cruzados”, desde su arribo a Chile en el 2016.

Según supo ADN Deportes, al argentino recientemente nacionalizado chileno le ofrecieron la extensión de contrato hasta fines de 2022 pero con la reducción de un 50% de su sueldo, propuesta que por ahora deja al volante más afuera que adentro de la UC.

De acuerdo a lo que comentaron fuentes cercanas, el “Enano” se siente “dolido” por su situación frente a la dirigencia del cuadro precordillerano, y se acerca su adiós definitivo de “La Franja”.

En este escenario, parte de la hinchada de Universidad Católica siente la partida de Diego Buonanotte, es por esto que durante la jornada de este jueves un puñado de fanáticos llegó hasta San Carlos de Apoquindo para manifestarse en contra de la partida del volante.

“No se va, no se va, Diego no se va”, coreó un grupo de hinchas a las afueras del estadio de la UC, expresando su cariño por el ex River Plate.