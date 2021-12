Bielsa y Sierralta se quedan sin Boxing Day: Premier League volvió a ser golpeado por el covid-19 y suspendió dos partidos

Este jueves, la Premier League confirmó la suspensión de dos partidos en la fecha del Boxing Day, jornada especial que se vive en Inglaterra en donde los clubes se enfrentan el 26 de diciembre tras las celebraciones de Navidad.

La máxima categoría del fútbol inglés recogió las peticiones del Leeds United de Marcelo Bielsa y del Watford de Francisco Sierralta. Ambos equipos pidieron aplazar sus respectivos duelos contra Liverpool y Wolverhampton respectivamente, por presentar contagios de covid-19 en sus planteles.

“La Liga es consciente de que la decisión de posponer estos dos partidos decepcionará a los aficionados y comprende sus frustraciones en una época especial del año en la que los aficionados esperan poder asistir y ver partidos de fútbol”, señalaron desde la Premier League.

Cabe recordar que el pasado lunes, en la máxima categoría del fútbol ingles ratificaron la determinación de los clubes de no parar la competición pese a los brotes de coronavirus en algunos equipos.

“Si bien se reconoce que varios clubes están experimentando brotes de COVID-19, es la intención colectiva de los clubes y de la Liga continuar con el calendario actual de partidos siempre que sea posible”, agregó la Premier League de cara al Boxing Day.

“La salud y el bienestar de todos los involucrados sigue siendo nuestra prioridad y la Liga continuará monitoreando y reflejando las pautas de salud pública, siempre procediendo con precaución”, concluyeron.

Following postponement requests from @LUFC and @WatfordFC as a result of COVID-19, the Premier League Board met this morning and regrettably agreed to call off the two affected clubs’ Boxing Day fixtures

Full statement: https://t.co/icqowbeWY8 #LIVLEE #WOLWAT pic.twitter.com/WoDSf9x3ZB

— Premier League (@premierleague) December 23, 2021