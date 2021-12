No hay vacuna, no hay Liverpool: Jürgen Klopp no contempla la contratación de futbolistas que no estén vacunados

Durante las últimas horas Jürgen Klopp declaró que no considera la contratación de jugadores no vacunados para sumarse al Liverpool. Con esta decisión, el equipo demuestra su mirada firme ante la situación por la pandemia del Covid-19.

No cabe duda que el mercado de transferencias es, por excelencia, uno de los periodos más noticiosos en el fútbol y el mercado europeo es principal protagonista.

Si bien las principales noticias giran en torno al futuro de los futbolistas, considerando a los clubes interesados y la disputas entre directivas por quedarse con algún jugador y el infaltable humo, esta vez la situación es diferente.

El director técnico de uno de los mejores equipos ingleses en los últimos años fue tajante en su punto de vista sobre las transferencias. Fuera de lo común, sus declaraciones apuntaron al descarte de contrataciones debido a una condicionante muy contingente.

Los futbolistas que no estén inmunizados contra el Covid-19 dejarían de ser opción directa para sumarse a los ‘Reds’. Esta postura responde ante el riesgo sanitario que implica tener a alguien sin su inyección entre las filas.

“No estamos cerca de fichar a un jugador pero lo pensé y sí, será influyente, definitivamente“, sostuvo el estratega de Liverpool. Cabe mencionar que en ocasiones anteriores se mostró indeciso ante este escenario, sin la seguridad si el tema sería determinante.

“Si un jugador no está vacunado, es una amenaza constante para todos (…) Desde el punto de vista organizativo, se vuelve realmente complicado (…) No vamos a crear un edificio para jugadores no vacunados”, agregó.

Jürguen Klopp y el complicado escenario por Covid-19

El fútbol inglés se ha visto duramente afectado por el Covid-19 durante la última semana, viéndose en la obligación de postergar algunos encuentros. Los contagios y casos positivos afectaron duramente a varios equipos y el panorama podría empeorar.

Con la intención de poder combatir la propagación del virus y eventuales brotes al interior de los equipos, diferentes clubes han tomado medidas de precaución.

La idea es poder frenar el avance del Covid-19 y que no se frene nuevamente el fútbol. A raíz de esto, la decisión de Jürgen Klopp por descartar la contratación de futbolistas no vacunados para el Liverpool es de las más drásticas.