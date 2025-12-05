;

FOTO. Otra mala noticia sacude a Colo Colo: confirman muerte de la querida “Abuela Alba”

La Sra. Miti, reconocida hincha del cuadro popular, partió a los 96 años generando un gran pesar en el pueblo colocolino.

José Campillay

Otra mala noticia sacude a Colo Colo: confirman muerte de la querida “Abuela Alba”

El 2025, el centenario de Colo Colo, está por terminar pero las malas noticias no dejan de aparecer y ahora, la mañana de este viernes 5 de diciembre, se confirmó la muerte de la querida Abuela Alba.

Luzmira Villagrán Vergara, quien se hizo ampliamente conocida en redes sociales por celebrar con alegría cada gol del club de sus amores, se ganó el cariño de la hinchada popular que hoy acompaña en corazón, deseo y oraciones a su familia.

La Sra. Miti, como también era conocida la fiel fanática, tenía 96 años cuando partió y su deceso fue anunciado a través de su cuenta de Instagram donde tantas veces la vimos acompañar al ‘Cacique’ a través de su radio.

“Queridos hinchas, con mucho pesar y dolor les aviso que nuestra Miti partió con Dios. Comentarles que se fue en paz y desde el cielo seguirá alentando a su Colo Colo junto a David Arellano”, escribieron.

Hasta sus últimos días, la Abuela Alba pensaba en su club y enviaba sus mejores deseos al plantel para cada partido. A pesar de sufrir complicaciones en su estado de salud, se mantuvo firme junto al albo.

La señora Miti seguía los encuentros de Colo Colo sintonizando a Héctor Tito Garrido y poder festejar cada uno de los “colocolazos”, celebrando y recreando cánticos regocijándose de alegría.

Su popularidad explotó en redes sociales, donde acumuló más de 45 mil seguidores en Instagram, compartiendo reacciones auténticas que inspiraron a miles de hinchas. Incluso celebró el centenario del club con un saludo especial este año.​

Según informó la familia, la Abuela Alba será velada este mismo viernes en la Iglesia El Puente de Coquimbo (Río Lauca, 2850. La cantera, Coquimbo) hasta las 00:00 horas.

