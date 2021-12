Premier League determinó no parar la competición pese al brote de covid-19 en los clubes

Durante la jornada de este lunes, la Premier League confirmó que no se parará la competición pese al brote de covid-19 que ha golpeado a varios clubes en las últimas semanas.

“Se confirmó hoy en una reunión de clubes de la Premier League que, si bien se reconoce que varios clubes están experimentando brotes y desafíos de covid-19, la intención colectiva de la Liga es continuar con el calendario actual de partidos donde sea posible de manera segura”, señalaron desde el fútbol inglés.

Mediante un comunicado, en la Premier League aseguraron que “la salud y el bienestar de todos los involucrados sigue siendo nuestra prioridad y la Liga continuará monitoreando y reflejando las pautas de salud pública, siempre procediendo con precaución”.

Además, la máxima categoría del fútbol inglés informó que “el 92% de los jugadores y del staff han recibido una, dos o tres dosis de vacuna contra el covid-19″.

“La Liga continúa trabajando con los clubes para fomentar la vacunación entre los jugadores y el personal de los clubes, así como para promover los mensajes de vacunación de salud pública del Gobierno a los clubes y al público en general”, agregaron desde la Premier League.

