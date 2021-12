La Premier League sufre con los contagios de Covid-19 y se suspendieron ocho partidos

Un nuevo brote de contagios por Covid-19 en Europa, impulsados por la variante Ómicron, afectó a la Premier League, una de las ligas más importantes a nivel mundial.

El fútbol inglés atraviesa un mal momento y no precisamente por el juego exhibido. Actualmente la competición está en su fecha 17, donde se pospusieron tres encuentros.

A mitad de semana no se pudieron jugar los compromisos entre el Brentford vs Manchester United, Burnley vs Watford y Leicester vs Tottenham.

Entre estos clubes, los ‘Diablos Rojos‘ aparecen como los más afectados por los casos positivos. Debido a su complicada situación actual, tampoco podrían contar con gran parte de sus jugadores para el cruce de este sábado ante el Brighton.

Para el mismo día, estaban agendados los juegos del Southampton frente al Brentford, Watford vs Crystal Palace y el de West Ham contra Norwich.

A este panorama se le suma el enfrentamiento entre el Everton y el Leicester City. Con esto, de momento se han anunciado cinco partidos reprogramados.

Por otra parte, cabe recordar que hoy jugaron el Liverpool ante el Newcastle. En el compromiso fueron bajas Virgil Van Dijk, Fabinho y Curtis en el equipo de Jürgen Klopp.

En tanto, el Chelsea salió al terreno de juego con la ausencia de Lukaku, Werner, Chilwell y Hudson Odoi. El alemán Kai Havertz tampoco estuvo presente debido a que aún no tenía el resultado de su examen PCR.

De esta manera, la Premier League sufre con los contagios de Covid-19, suspensión de partidos y un ambiente de incertidumbre. Poco a poco se comienzan a reportar diferentes situaciones ligadas a la pandemia.

The #PL Board has postponed a further four matches due to be played this weekend because of an increase in positive COVID-19 cases

Full details: https://t.co/9rUcsajUAj#SOUBRE | #WATCRY | #WHUNOR | #EVELEI pic.twitter.com/NeoGSHSF6t

— Premier League (@premierleague) December 16, 2021