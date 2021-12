Jürgen Klopp se mostró en contra de parar la Premier League por el covid-19: “Cuando volvamos, todo va a seguir igual”

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, fue tajante en su postura sobre una posible paralización de competiciones en la Premier League 2021-2022, esto debido al aumentos de casos de covid-19 que hay en el Reino Unido.

La máxima categoría del fútbol inglés no se ha podido desarrollar con normalidad en las últimas semanas. Por la fecha 17, tres partidos fueron suspendidos, mientras que por la jornada 18, otros cinco encuentros se cancelaron y serán reprogramados.

Pese a la crisis sanitaria que está golpeando a Inglaterra y al torneo británico, el técnico del Liverpool fue tajante al asegurar que “no veo un gran beneficio en parar la Premier, porque cuando volvamos, todo va a seguir igual”.

“Si el virus se fuera, sería el primero en parar, irnos a casa y esperar a que se hubiera ido, pero ese no va a ser el caso. ¿Cuál es el beneficio real de parar?”, aseguró Jürgen Klopp luego del triunfo del Liverpool sobre Newcastle por la fecha 17 de la Premier League.

En tanto, los “Reds” se preparan para su próximo desafío el próximo domingo contra Tottenham, duelo que aún está en duda, puesto que los Spurs son uno de los equipos que más contagios ha tenido por covid-19 en las últimas semanas, por lo cual le han suspendido tres partidos de manera consecutiva.

The #PL Board has postponed a further four matches due to be played this weekend because of an increase in positive COVID-19 cases

Full details: https://t.co/9rUcsajUAj#SOUBRE | #WATCRY | #WHUNOR | #EVELEI pic.twitter.com/NeoGSHSF6t

— Premier League (@premierleague) December 16, 2021