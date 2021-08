Alexis Sánchez será esperado por Martín Lasarte hasta el final para triple fecha clasificatoria

“Nos dijeron que estaba en condiciones y por eso decidimos que jugara con Brasil. Nos parecía lógico que lo hiciera”.

“Desde el punto de vista de la recuperación, el tiempo no debería haber sido problema. Pero vaya uno a saber, pues más allá de la experiencia que tengo en deporte, no soy médico”, precisó Martín Lasarte.

Por qué Alexis Sánchez jugó en la Copa América solo 45 minutos

Y el entrenador uruguayo de Chile ahondó al respecto.

“Nadie me recomendó que (Alexis Sánchez) no jugara. Si me lo hubieran dicho, no hubiera jugado. Soy entrenador, no médico. Sí estoy de acuerdo en que Sánchez no llegaba en su máximo nivel”..

“Entendimos que (Alexis Sánchez) podía estar un determinado tiempo, y lamentablemente ni siquiera le dio para jugar eso, sino que sólo 45 minutos, con las consecuencias que ya conocemos”.

“Vamos a esperar hasta último minuto para decidir con exactitud su situación real. Si es capaz de competir, lo vamos a nominar”.

“Si no está en condiciones, estaríamos arriesgándolo para las fechas siguientes que son en un mes”.

“(Alexis Sánchez) no está eliminado ni tampoco confirmado, porque no sabemos cuál es exactamente su condición”.

“Necesito un balance final el domingo de noche o el lunes, para evaluar con exactitud”, cerró el entrenador uruguayo, quien este lunes o el martes entregará la nómina de los jugadores para la triple fecha que viene.