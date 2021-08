Reinaldo Navia lamenta la posible baja de Alexis Sánchez para las Clasificatorias: “Se va a sufrir mucho con su ausencia”

Alexis Sánchez se encuentra en Barcelona tratando la lesión que sufre en su pantorrilla derecha y desde La Roja ya descartan que el tocopillano llegue para jugar la triple fecha de Clasificatorias, baja que lamentan también algunos exseleccionados nacionales como Reinaldo Navia.

En diálogo con ADN Deportes, el “Choro” aseguró que el “no tener a uno de los referentes, un jugador que sabemos que en algún momento te puede hacer un gol, cambiar un partido, hacer algo diferente, el que pone presencia, respeto y liderazgo, se va a sufrir mucho con su ausencia”.

“La ausencia de Alexis siempre será importante, sobre todo ahora que Chile necesita sumar y sabiendo que las Eliminatorias se han puesto más complicadas y competitivas”, agregó Reinaldo Navia.

La importancia de Alexis Sánchez en Chile

Además del exdelantero de Santiago Wanderers, otros exjugadores hablaron con ADN Deportes y dieron su opinión sobre el desafío que tendrá la Selección chilena en la triple fecha sin contar con el “Niño Maravilla”.

Jorge Aravena, quien disputó Clasificatorias con La Roja, indició que “Alexis es un hombre que siempre ha dado el máximo jugando con la camiseta roja. Su sola ausencia hace que los otros defensores jueguen algo más relajados, ya que Sánchez es muy habilidoso y entrega remate de media distancia”.

Por su parte, el otrora defensa y exseleccionado nacional, Rodrigo Pérez, sostuvo que “en esta situación nos complica bastante, primero porque son partidos claves, y segundo por lo que genera Alexis en la Selección, la relevancia que tiene, el protagonismo. Es una muy mala noticia, sobre todo porque necesitamos de todos”.

Finalmente, el actual entrenador de Universidad de Chile, Esteban Valencia, agregó que “es una baja sensible, por lo que significa y el rol que tiene Alexis dentro del grupo. Este tipo de bajas siempre se va a sentir. Hay que buscar las alternativas con otros jugadores, entendiendo que cada futbolista tiene una característica distinta”.

“Chile tiene que encaminar las Clasificatorias, no están los puntos que todos esperaban y los rivales no son nada de fáciles. Son tres fechas importantes, pero no definitorias, para aspirar con rescatar puntos necesarios para ir al Mundial”, concluyó el “Huevo”.

La triple fecha de Chile en las Clasificatorias

Cabe recordar que la Selección Chilena de Fútbol debe enfrentar a Brasil, Ecuador y Colombia por las Clasificatorias camino a Qatar 2022.

Con la “verdeamarelha” jugará en Santiago el jueves 2 de agosto, para luego trasladarse a Quito y enfrentar al “Tri” el domingo 5 del mismo mes, y finalmente el jueves 9 desafiar a los “cafeteros” en Barranquilla.