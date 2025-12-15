;

VIDEO. Tiktoker chilena denuncia nuevo método de robos en buses: fue asaltada en el Terminal Alameda

La joven contó que un hombre entró al bus haciéndose pasar por auxiliar, pidió a los pasajeros guardar sus cosas y luego se llevó su cartera.

Cristóbal Álvarez

Agencia Uno

Agencia Uno | Referencial

Una joven denunció a través de TikTok haber sido víctima de un robo al interior de un bus estacionado en el Terminal Alameda, luego de que un sujeto se hiciera pasar por parte del personal de la máquina.

En concreto, el relato fue publicado por la usuaria @lixixiie y rápidamente se viralizó, superando las 200 mil reproducciones. En el video, explicó que el hecho ocurrió antes de iniciar el viaje, cuando un hombre subió al bus y comenzó a interactuar con los pasajeros.

Según contó, el sujeto dio indicaciones propias de una fiscalización, solicitando a las personas que se colocaran el cinturón de seguridad y guardaran sus pertenencias en los compartimientos superiores.

“Nada me pareció extraño, hasta que obviamente me di cuenta de que me habían robado”, señaló.

La joven explicó que confió en la situación, ya que el hombre llevaba una credencial visible, lo que reforzó la idea de que se trataba de un trabajador del bus.

“Guardé mi cartera en la parte de arriba. Yo lo vi dejarla ahí y después se fue con otros pasajeros que estaban en la parte de atrás”, relató.

Sin embargo, minutos después, al revisar el portaequipaje, su bolso ya no estaba. Para entonces, el supuesto auxiliar había descendido del vehículo. “Ahí es cuando el auxiliar me dice que solamente estaba él y el chofer”, agregó.

Finalmente, la joven aseguró que tras informar lo ocurrido, desde la empresa le señalaron que no se responsabilizan por robos cometidos al interior del bus, cerrando su testimonio con un llamado de alerta a otros pasajeros que transitan por el terminal.

@lixixiie

a cada rato me acuerdo de mas y mas cosas que tenia dentro de mi cartera y me da mas pena, mi material de trabajo de todo el año, mis lentes ópticos, mis pastillas y mas cosas estaban ahí, aparatos que a mis papás les costó esfuerzo comprar para que yo pudiera estudiar, en un descuido me lo quitaron): tgo mucha rabia y pena todavía por mas que sean cosas materiales, cuídense y ojito para que ojalá nadie tenga más que vivir esto #fyp #chile #foraneo #santiago

♬ sonido original - xixi

