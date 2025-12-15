“Está fuera de contexto”: Deportes Limache fustiga el reclamo por secretaría de Unión Española e Iquique para seguir en Primera División

La solicitud de Unión Española y Deportes Iquique ante el directorio de la ANFP para que se revise la jerarquía del reglamento, apelando a una inconsistencia que les permitiría seguir en Primera División, sigue generando debate.

En lo argumentado por los hispanos y nortinos, es la tabla de promedios de los últimos tres torneos la que debería prevalecer, situación que mandaría a la Primera B a Deportes La Serena y Deportes Limache.

Por lo mismo, en el “Tomate Mecánico” desestimaron la denuncia. “Ese reclamo está fuera de contexto, pues ellos mismos firmaron las bases y los estatutos para 2025. Quieren revisar algo obsoleto, un sistema de promedios que no es usado hace mucho tiempo”, explicó el presidente del club, César Villegas, en diálogo con El Mercurio.

“Unión Española e Iquique conocían las reglas del juego y ahora intentan salvarse por secretaría, lo que es una falta de respeto a los logros deportivos. Ellos perdieron la categoría en cancha y tratan de aprovecharse de algo que no tiene sustento”, recalcó el mandamás de Deportes Limache, asegurando que la queja de ambos elencos no tiene sustento.

“Es un tema irrisorio para el resto de los clubes (...) Me daría vergüenza hacer algo así luego de firmar un documento en contrario. Ya estamos trabajando en el plantel 2026″, cerró César Villegas, a la espera de un pronunciamiento del directorio de la ANFP.