Bolsa de Santiago sube con fuerza tras victoria de Kast en las elecciones presidenciales 2025

El IPSA había cerrado el viernes en 10.400 puntos: este lunes rozó los 10.500.

Edificio de la Bolsa de Comercio de Santiago

Edificio de la Bolsa de Comercio de Santiago / Sebastian Beltran Gaete

Celebran los mercados: la Bolsa de Santiago subió con fuerza luego de la victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025. Eso sí, el resultado de las elecciones fue el esperado, por lo que los precios de las acciones chilenas ya había subido previamente.

Este lunes 15 de diciembre, el IPSA llegó a 10.497,74 puntos a las 09:33 de la mañana, siendo que el viernes cerró sus operaciones en 10.400. Eso representa que subió un 0,9%, liderado por las acciones de Santander (2%), Copec (2%) y SQM-B (1,8%).

No se espera que el alza sea tan grande esta jornada, ya que los analistas daban por descontado un triunfo de Kast. La duda era por cuánto ganaría a Jara, según informa el DF.

A las 10:00, el IPSA se había moderado levemente, marcando 10.467 puntos. La bolsa de Santiago cerró el viernes en 10.400 puntos, en su récord número 69 de este año y entró al top 10 de los índices bursátiles con mejor retorno total en dólares del período.

