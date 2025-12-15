;

Asesinato de Rob Reiner y su esposa Michel Singer: su hijo Nick aparece como principal sospechoso del crimen

Tanto el director de cine como la fotógrafa fueron hallados con heridas por apuñalamiento.

Alejandro Basulto

La Policía de Los Ángeles investiga el brutal asesinato del director Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner, hallados muertos en su mansión de Brentwood el domingo 14 de diciembre.

Ambos presentaban heridas de arma blanca, según informaron medios estadounidenses. Funcionarios policiales indicaron a ABC News que las víctimas fueron apuñaladas hasta morir.

El Departamento de Bomberos respondió a una llamada de emergencia a las 3:30 p.m. y encontró a un hombre de 78 años y a una mujer de 68 sin vida. Poco después, un portavoz familiar confirmó la identidad: “Con profundo pesar anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta repentina pérdida y solicitamos privacidad en estos momentos”.

Fuentes de la familia, consultadas por People, aseguraron que el hijo de la pareja, Nick, sería el principal sospechoso del crimen. La policía informó que Nick, de 32 años, está vivo y siendo interrogado, aunque no se han realizado arrestos. El medio Los Angeles Times agregó que no había señales de entrada forzada en la vivienda.

Nick Reiner ha enfrentado una larga lucha contra la drogadicción, revelada en una entrevista con People en 2016: “He estado en casa durante mucho tiempo y me he vuelto a acostumbrar a estar en Los Ángeles y a estar con mi familia”, dijo entonces. Su experiencia inspiró la película semiautobiográfica Being Charlie, que coescribió.

Rob Reiner, hijo del comediante Carl Reiner, nació en 1947 y alcanzó fama como actor en los años 70 con la serie All in the Family. Luego se consolidó como director de éxitos como When Harry Met Sally, Misery y Stand by Me, dejando una huella imborrable en Hollywood. Junto a Michele Singer, tuvo tres hijos: Tracy, Nick y Jake.

