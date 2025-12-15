;

La borró a los minutos: Emilia Dides desata polémica en redes tras publicación durante triunfo de Kast

Una vez desatados los cuestionamientos, la ex Miss Chile respondió con todo.

Nelson Quiroz

Instagram

Instagram

La cantante y ex Miss Chile 2024, Emilia Dides, quedó en medio de una nueva controversia en redes sociales luego de compartir, y posteriormente eliminar, una publicación durante la jornada de la segunda vuelta presidencial que terminó con José Antonio Kast como presidente electo.

El episodio ocurrió la tarde del domingo, cuando ya comenzaban a conocerse los primeros cómputos oficiales del Servel y la ventaja del candidato del Partido Republicano se hacía evidente.

En ese contexto, Dides subió una historia a su cuenta de Instagram con la frase “Hoy es Chile”, acompañada de una bandera nacional. El mensaje, breve y sin referencias explícitas, fue rápidamente interpretado por parte de sus seguidores como una señal de respaldo político.

ADN

CAPTURA

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos usuarios celebraron la publicación, otros la cuestionaron duramente, acusándola de apoyar al entonces candidato y reprochándole haber eliminado el contenido poco después.

La historia fue borrada antes de que cumpliera las 24 horas habituales, lo que intensificó las críticas y abrió una ola de comentarios negativos, llamados a dejar de seguirla y acusaciones de “cobardía” por eliminar el mensaje.

Revisa también

El debate trascendió Instagram y se trasladó a otras plataformas, donde comenzaron a circular capturas del registro original. En ese escenario, la modelo enfrentó cuestionamientos directos en publicaciones de distintos medios y cuentas de espectáculos, donde se le exigían explicaciones por su supuesto posicionamiento político.

Ante la polémica, Emilia Dides decidió responder. En los comentarios de una publicación difundida por una cuenta informativa, aclaró el sentido de su mensaje y descartó haber querido manifestar apoyo a algún candidato.

“Solo puse que ‘hoy es Chile’ porque son las elecciones, no me refería a nada más”, explicó. Además, añadió que evita pronunciarse sobre política en redes sociales justamente para evitar este tipo de situaciones: “Nunca publico nada de política por esto mismo. Los quiero mucho”.

ADN

CAPTURA

