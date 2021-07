Harry Kane defendió a sus compañeros que recibieron insultos racistas por perder penales en la final de la Eurocopa con Italia

Harry Kane, el capitán y principal figuraa de Inglaterra, salió al paso de los insultos racistas que recibieron sus compañeros Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka.

Este fue el trío que falló ayer en la definición a penales de la final de la Eurocopa con Italia ayer en el estadio Wembley de Londres.

Errores que le dieron el título a Italia por 3-2 desde los doce pasos luego del empate a uno en los 90 minutos regulares y en la media hora de alargue.

Los goles del partido fueron obra de Luke Shaw para Inglaterra a los 2′ y de Leonardo Bonucci a los 67′.

A través de sus redes sociales, Harry Kane salió en defensa de Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka, vilipendiados por esa misma vía.

Los fuertes ataques racistas contra los tres jugadores de Inglaterra fueron rechazados por el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson.

En su cuenta en Twitter, el político felicitó al equipo por haber llegado a la final, y agregó que “los responsables de este espantoso abuso racista deberían avergonzarse”.

Por su parte, Harry Kane escribió lo siguiente.

“Tres muchachos que fueron brillantes todo el verano tuvieron el coraje de dar un paso al frente y tomar un bolígrafo cuando había mucho en juego”.

“Merecen apoyo y respaldo, no el vil abuso racista que han tenido desde anoche”.

“Si usted abusa de alguien en las redes sociales, no es un aficionado de Inglaterra y no lo queremos”.

Three lads who were brilliant all summer had the courage to step up & take a pen when the stakes were high. They deserve support & backing not the vile racist abuse they’ve had since last night. If you abuse anyone on social media you’re not an @England fan and we don’t want you. pic.twitter.com/PgskPAXgxV

— Harry Kane (@HKane) July 12, 2021