;

“He tomado la decisión de retirarme del fútbol… Una lesión de rodilla me impide volver a competir al más alto nivel”

Rafinha Alcántara, exfutbolista del Barcelona, Inter de Milán y PSG, anunció que se retira de la actividad a sus 32 años.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Tim Clayton

El multicampeón con Barcelona, Rafinha Alcántara, anunció que se retira del fútbol profesional a sus 32 años por culpa de una grave lesión de rodilla que sufrió a mediados de 2024.

“Después de un tiempo alejado de los campos y tras una larga recuperación, hoy quiero compartir algo importante para mí: he tomado la decisión de retirarme. Hace algo más de un año sufrí una lesión de rodilla que, por desgracia, me impide volver a competir al más alto nivel. Aceptarlo no fue fácil”, señaló el brasileño-español a través de un video que publicó en sus redes sociales.

“El fútbol ha sido mi vida desde que tengo memoria, y entender que ya no podría dedicarme a ello como siempre lo hice fue un proceso duro. Pero con el tiempo, también he podido ver lo bonito que ha sido el viaje”, agregó el volante formado en el Barça.

Revisa también:

ADN

“Gracias a mi familia por estar ahí siempre, a todos por el cariño y el apoyo. Gracias, fútbol, por hacerme quién soy. Hasta siempre”, concluyó el ahora exfutbolista.

En sus 13 años de carrera, Rafinha Alcántara vistió las camisetas del Barcelona, Celta de Vigo, Inter de Milán, PSG, Real Sociedad, Al-Arabi SC. Además, jugó para la selección brasileña en el Sudamericano Sub 20 de 2013 y a nivel adulto disputó dos amistosos con la “Verdeamarela”.

Respecto a su palmarés, el mediocampista ganó 16 títulos en total: 11 con el Barcelona, tres con el PSG, uno con Al-Arabi SC y uno con la selección Sub 23 de Brasil (oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016).

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad