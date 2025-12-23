“He tomado la decisión de retirarme del fútbol… Una lesión de rodilla me impide volver a competir al más alto nivel”

El multicampeón con Barcelona, Rafinha Alcántara, anunció que se retira del fútbol profesional a sus 32 años por culpa de una grave lesión de rodilla que sufrió a mediados de 2024.

“Después de un tiempo alejado de los campos y tras una larga recuperación, hoy quiero compartir algo importante para mí: he tomado la decisión de retirarme. Hace algo más de un año sufrí una lesión de rodilla que, por desgracia, me impide volver a competir al más alto nivel. Aceptarlo no fue fácil”, señaló el brasileño-español a través de un video que publicó en sus redes sociales.

“El fútbol ha sido mi vida desde que tengo memoria, y entender que ya no podría dedicarme a ello como siempre lo hice fue un proceso duro. Pero con el tiempo, también he podido ver lo bonito que ha sido el viaje”, agregó el volante formado en el Barça.

“Gracias a mi familia por estar ahí siempre, a todos por el cariño y el apoyo. Gracias, fútbol, por hacerme quién soy. Hasta siempre”, concluyó el ahora exfutbolista.

En sus 13 años de carrera, Rafinha Alcántara vistió las camisetas del Barcelona, Celta de Vigo, Inter de Milán, PSG, Real Sociedad, Al-Arabi SC. Además, jugó para la selección brasileña en el Sudamericano Sub 20 de 2013 y a nivel adulto disputó dos amistosos con la “Verdeamarela”.

Respecto a su palmarés, el mediocampista ganó 16 títulos en total: 11 con el Barcelona, tres con el PSG, uno con Al-Arabi SC y uno con la selección Sub 23 de Brasil (oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016).