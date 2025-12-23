La polémica sobre las diferencias en los honorarios del Festival de Viña del Mar 2026 se encendió luego de que Bombo Fica criticara los montos que reciben los humoristas chilenos frente a los artistas internacionales.

El comediante calificó como “insuficiente” la cifra que habría negociado Stefan Kramer, estimada en $40 millones según Cecilia Gutiérrez. Consultado por el portal Con Lentes Como los Famosos, el imitador valoró el mensaje de su colega, aunque aclaró que cada acuerdo depende de factores personales.

“Bueno, la verdad es que yo todas estas cosas las observo, me parece bien que hayan personas que hablen, me parece bonito lo que hace el Bombo con respecto a los artistas nacionales. Yo soy más retraído con eso, yo la verdad es que observo... Hay motivos también por los que uno quiere ir a Viña”, señaló el humorista.

“Creo que las negociaciones también son personales. Hablar así de montos frente a la gente siempre va a ser no muy grato, porque, como decía Bielsa, quizás las proporciones son de una manera que son desproporcionada para la gente, pero es lo que vale en cuanto a lo que significa”, agregó.

Por ahora, Stefan Kramer es el único humorista confirmado oficialmente para la próxima edición del certamen viñamarino. Se rumorea que Esteban Düch podría sumarse al cartel, mientras que los otros cupos se definirán entre el ganador de Coliseo y comediantes con los que la organización mantiene conversaciones.