Autoridades rechazaron los ataques racistas que recibieron algunos jugadores de Inglaterra tras perder la Eurocopa

Luego que Inglaterra perdiera la final de la Eurocopa 2020 ante Italia en una tensa definición a penales este domingo, una serie de insultos racistas se comenzaron a viralizar especialmente a través de redes sociales, contra algunos jugadores ingleses aludiendo a su color de piel.

Los insultos fueron directamente contra Jadon Sancho y Bukayo Saka, a quienes el portero italiano Gianluigi Donnarumma les atajó los tiros, y Marcus Rashford, quien erró el tiro penal, errores que al final pesaron para que el cuadro inglés perdiera la Eurocopa.

Autoridades repudiaron los dichos racistas

Este hecho fue ampliamente sancionado, especialmente por el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, quien a través de su cuenta en Twitter, felicitó al equipo por haber llegado a la final, y aseguró que “los responsables de este espantoso abuso racista deberían avergonzarse“.

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media. Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves. — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 12, 2021

En esa misma línea, también reaccionaron otras autoridades inglesas, como el príncipe William que también a través de Twitter, y por la cuenta oficial del Palacio de Kensington aseguró estar “asqueado” por los insultos, agregando que “es totalmente inaceptable que los jugadores tengan que soportar este comportamiento abominable. Debe detenerse ahora y todos los involucrados rendir cuentas”.

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match. It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour. It must stop now and all those involved should be held accountable. W — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 12, 2021

En ese sentido, la policía metropolitana de Londres indicó que ya se encuentra investigando los mensajes racistas, y aunque indicaron que la mayoría provenía desde el exterior, también se indagará si hay responsables que vivan en Inglaterra para sancionarlos.