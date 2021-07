Los descargos de Grealish ante las críticas: “No dejaré que la gente diga que no quería tirar un penal”

Inglaterra dejó escapar la gran oportunidad de ganar la Eurocopa en la tanda de penales. Los locales fallaron tres de sus cinco lanzamientos, por lo que Italia se impuso en la definición y se quedó con el título continental.

Tras el partido, cayeron duras críticas tanto para el plantel inglés como para su entrenador, Gareth Southgate, apuntando al mal desempeño del equipo desde los doce pasos.

El DT de Inglaterra metió en los minutos finales del tiempo extra a los delanteros Jadon Sancho y Marcus Rashford para asegurar buenos pateadores en la tanda de penales, sin embargo, ambos atacantes fallaron sus tiros. Además, el quinto penal lo pateó Bukayo Saka, jugador de 19 años.

Las críticas se hicieron fuertes para aquellas figuras del combinado inglés que no aparecieron en la definición desde los doce pasos, como es el caso de Raheem Sterling y Jack Grealish.

En el caso de este último, el volante del Aston Villa no se quedó callado tras los reclamos en su contra y se descargó en su cuenta oficial de Twitter para aclarar la situación de su ausencia en la tanda de penales ante Italia.

“¡Dije que quería patear uno! ¡El entrenador ha tomado tantas decisiones correctas a lo largo de este torneo y lo hizo esta noche! Pero no dejaré que la gente diga que no quería patear un penal cuando dije que lo haría”, señaló Jack Grealish.

I said I wanted to take one!!!!

The gaffer has made so many right decisions through this tournament and he did tonight! But I won’t have people say that I didn’t want to take a peno when I said I will… https://t.co/3mBpKyMoUV

— Jack Grealish (@JackGrealish) July 12, 2021