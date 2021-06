Marta Tejedor en Los Tenores Puertas Adentro: “La Selección Femenina de Fútbol de Chile abrió muchas puertas”

En la edición de Los Tenores Puertas Adentro de este sábado 19 de junio, la entrenadora de fútbol española Marta Tejedor fue la entrevistada de Aldo Schiappacasse.

Es que la DT hispana fue la que inició el trabajo profesional con el fútbol femenino chileno durante su estadía entre 2007 y 2011 como seleccionadora nacional.

En ese trabajo, Marta Tejedor dirigió algunas de las jugadoras que irán a los Juegos Olímpicos de Tokio, entre ellas la capitana y líder, la arquera Christiane Endler.

“Tengo muchos recuerdos de Chile, porque estuve cuatro años y medio allá. Era el inicio de un proceso , por eso siempre digo que en esos tiempos todo era muy amateur”, dijo la española, quien antes de afincarse en nuestro país estuvo como DT un tiempo en el Atlético de Madrid, de 2002 a 2004.

Marta Tejedor dijo que “había poquito hecho y había mucho por hacer, pero no es justo decir que se comenzó de cero. Había gente que realizó lo que se le dejó o bien hizo lo que pudo hacer. Seguramente querían ayudar más”.

La entrenadora dijo que “luego de casi cinco años de trabajo, la selección chilena era muchísimo más competitiva… Fue un proceso largo, en el que pasaron muchas cosas”.

La también profesora de Educación Física recordó que “en mis inicios en Chile la inversión era muy pequeña y los equipos entrenaban un par de vees por semana, muchas veces en en parques porque no tenían recursos”.

“A veces alguien les echaba una mano a las chicas, pero era gente poco calificada. Las jugadoras también tenían un nivel un poco bajito”.

Marta Tejedor y el cambio en Chile

Para Marta Tejedor, el cambio se produjo con el arribo a la presidencia del fútbol chilenol de Harold Mayne-Nicholls en 2007.

“Ese fue el punto de irrupción y todo empezó a crecer. Y ayudó mucho su decisión de postular al Mundial Femenino Sub 20 de 2008”.

La profesional explicó que “no solo en Chile había prejuicios con el fútbol femenino, pues en todas partes estaba el estereotipo sobre lo que podían o no hacer los chicos y las chicas, algo hoy muy superado”.

“Hasta era mal visto que una mujere dijera que era futbolista o entrenadora. Era complejo. No sé si ese era el mayor obstáculo, pero sí era un gran obstáculo”.

Marta Tejedor precisó que “también faltaba cultura de alto rendiniento. Por ejemplo, recuerdo que hubo muchísimas peles en Chile por los temas de la alimentación o el buen dormir”.

“También costó hacerles entender a las chicas que pese a que entonces no eran profesionales se les exigía ese nivel porque estaban representando a su país”.

La entrenadora recordó además un epidosio que la marcó.

“Pero también todo depende de los medios y recursos de cada uno. Una vez le pedía al equipo que tomaran unas proteínas en yougurt, y una jugadora me dijo que een su casa no había refrigerador. Se me cayó el mundo al suelo, pues varias chicas tenían dificultades”.

Lo que viene en los JJ.OO.

Marta Tejedor está convencida de que “la Selección Femenina de Chile abrió muchas puertas, porque hizo algo que no se hacía antes. Ahora muchas niñas deben pensar que ellas también pueden ser futbolistas”.

“Y además, en la sociedad chilena en los últimos tiempos han pasado muchas cosas”.

Sobre lo que le espera a Chile en los Juegos Olímpicos bajo el mando de José Letelier, dijo que “el grupo con Gran Bretaña (21 de julio), Canadá (24) y Japón (27) grupo es complicado, como todos”.

“Son solo doce equipos en competencia, por lo que llegan los mejores. Pero lo bueno es que al ser tan pocos avanzan ocho a la siguiente etapa, y luego con una ronda más estás en la lucha de las medallas”.

“El torneo es muy corto, y en una de esas si se dan las cosas te puedes colocar en el podio. Pero todos los rivales van a ser muy difíciles”.

Respecto de Christiane Endeler, quien dejó el PSG y lo más seguro es que parta al Olympique Lyon, la DT tiene las mejores perspectivas,

“Ese club lleva muchos años siendo pionero, Por ejemplo, el Olympique trata igual a los equipos masculino y femenino igual, casi con los mismos medios, condiciones y salarios”.

“Es una institución hiperprofesionalizada, y ninguna futbolista puede decirle que no… Veremos qué decide Christiane, quien sin duda se ha consolidado como una de las principales arqueras del mundo”.

Las idas y vueltas de Marta Tejedor

Marta Tejedor se quedó en nuestro país hasta mediados de 2011, para cumplir su compromiso con el equipo que clasificó a los Juegos Panamericanos de Guadalajara.

“Seguí luego de que Harold Mayne-Nicholls se fue de la ANFP y lo reemplazó Sergo Jadue. Me que´d por los Juegos Panamericanos, pero inmediatamente después ese torneop me fui de Chile”.

“Volví a España y al año y medio me llamaron de Perú, pues querían replicar el modelo chileno. Estuve tres años en Perú (de 2013 a 2016), pero el modelo no pasa por una persona”.

“En Perú en realidad había falta de medios y de estructura, lo que sí había en Chile. Además, haber hecho un Mundial ayudó mucho en Chile”.

Marta Tejedor regreso a su país y entrenó al CD Tacón, un equipo semiprofesional que ahora es el Real Madrid femenino.

Luego la llamaron de Inglaterra y en 2019 y 2020 laboró en el Birmingham City.

“Pero cuando la pandemia de coronavirus llegó a Inglaterra y todo se cerró, volví a España para estar en mi casa y cerca de mi familia. Estoy de nuevo en Madrid luego de mucho recorrido”.

Recuerdos de Chile

Ya en su país, la DT es escéptica sobre lo que pueda hacer la selección masculina española de Luis Enrique en la Eurocopa.

“Espero que me convenza su juego… España tiene un estilo definido basado en la posesión del balón, pero eso no sirve sin llegada. Hay que tener ocasiones de gol y marcarlas. Si no lo haces, un rival dominado te puede ganar de contragolpe, lo que casi opasó con Suecia”.

Finalmente, Marta Tejedor se refirió a sus añoranzas de nuestro país.

“Recuerdo a Chile con muchísimo cariño, por eso siempre digo que soy una enamorada de Chile, al punto de que echo de menos las empanadas de pino (risas)”.

“Allá se marcó un un cambio en mi trabajo, pues en España yo era profesora de Educación Física en la secundaria y entreanaba fútbol un rato al final de la jornada como segunda profesión”

“Mi sueño era dedicarmee solo al al fútbol y eso llegó con mi partida a Chiel, donde disfruté mucho esos años que me cambiaron la vida y abrieron puertas”.

“Esos casi cinco años fueron maravillosos y de Chile me volví con un hijo, el mejor regalo”.

“Cuando estaba en Perú iba mucho a Chile y mi hijo que era muy pequeño me pedía que su cumpleaños lo hiciéramos en Chile”.