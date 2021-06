Christiane Endler se llena de confianza para el futuro: “Algún día conseguiré ser la mejor arquera del mundo”

La mejor golera chilena de todos los tiempos, Christiane Endler, habló en la charla “No hay Imposibles” de la Universidad Autónoma, donde tuvo palabras sobre su presente en Francia, de la Roja y sobre su futuro.

En la instancia, comenzó diciendo que “algún día conseguiré ser la mejor arquera del mundo, hay que soñar en grande. No autolimitarse ni ponerse techo“.

Sobre los Juegos Olímpicos de Tokio, donde dirá presente con la Roja femenina, indicó: “Representar a mi país me llena de orgullo y siempre ha sido lo más importante. He dejado cosas de lado por la selección, porque para mí llevar mi bandera es lo mejor que me pudo haber pasado. Gracias a mi selección viví un Mundial y viajes increíbles. Estaré siempre agradecida de lo que la selección me ha entregado”.

En esa línea, agregó que “uno de mis sueños es ganar la liga francesa. El viernes jugamos el partido final contra Dijon, y si ganamos nos quedamos con el título“.

Finalmente, la golera criolla cerró diciendo: “Otro de mis sueños aún pendientes es ganar la Champions League y jugar los Juegos Olímpicos de Tokio. Vivir esos momentos hacen que todo el camino recorrido valga la pena, lo bueno y malo”.