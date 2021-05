Históricos de Colo Colo analizaron lo bueno y lo malo del ataque albo

Ocho son los goles que ha marcado Colo Colo en los siete partidos del Canpeonato Nacional que ha jugado hasta ahora, y mucho se ha criticado el accionar de los atacantes del equipo del entrenador Gustavo Quinteros.

Una zona del elenco albo siempre en la mira, y que está formada por Gabriel Costa (le marcó un tanto a Everton), Marcos Bolados (uno a O’Higgins), Javier Parraguez, Iván Morales (dos a Cobresal y uno a Everton), Nicolás Blandi, Pablo Solari, Juan Carlos Gaete (uno a Ñublense), Luciano Arriagada, Felipe Fritz, Lucas Soto y Jordhy Thompson. Las otras dos dianas del Cacique son del volante Leonardo Gil (uno a Universidad de Chile y uno a Palestino).

No por nada, y a la luz de lo anterior, es que el técnico Gustavo Quinteros reclamó tanto por contar con otro hombre de área, pues siente que le faltaba alguien que asegurara más acciones de peligro en el área rival.

Y varios históricos de Colo Colo analizaron para ADN Deportes la zona de ataque colocolina, entregando sus respuestas para mejorar en ese sector.

El DT Fernando Vergara, exdelantero blanco, dijo que “Colo Colo debería jugar con dos centrodelanteros, porque se ha hecho predecible el ataque por las bandas… Con dos punteros y un centrodelantero los rivales se preparan y el equipo se termina ahogando arriba y no genera la cantidad de oportunidades de gol que debería tener. Tampoco cuenta con laterales que pasen y puedan desdoblar funciones. Esos dos centrodelanteros mantendrían siempre ocupados a los centrales. Me gusta mucho lo que hace Morales , aunque sigue al debe, y después pondría a Arriagada. No sé qué pasa con Parraguez, que es una alternativa importante. Blandi está muy lejos de la competencia y hace tiempo que no tiene ritmo competitivo”.

Por su parte, otro exdelantero colocolino, Luis Ignacio Quinteros, señaló que “Colo Colo tiene muy buenos extremos en Solari, Bolados y Gaete, quienes desequilibran cuando les ha tocado jugar. Quizás les falta más regularidad, pero eso depende del técnico. Pero lo cierto es que desde la partida de Esteban Paredes ha costado reemplzarlo en el centro de ataque. Blandi no estuvo a la altura, Parraguez tampoco y a Morales le ha faltado ser más punzante. Con Paredes la vara quedó muy alta y es difícil encontrar a su reemplazante. A Morales tendrían que generarle más espacios… No lo veo cómodo en un sector muy reducido de la cancha“.

El extécnico blanco Claudio Borghi declaró que “es difícil saber quién tiene que ser titular. Uno ve los partidos, pero no sabe el día a día de cada jugador. La abundancia de muchos delanteros es la tentación del entrenador, quien termina cambiando cada vez que uno no funciona y a veces eso provoca dudas en el futblista. A veces se opta por la continuidad para que agarre confianza aunque no la toque mucho, y en otras ocasiones se cambia rápido. Creo que si hay delanteros disponibles uno busca la mejoría continua del equipo, pero a veces esto es un error para jugadores que no sienten el puesto”.

Finalmente, Gonzalo Fierro precisó que “todos los jugadores de Colo Colo tomaron consciencia de lo que vivieron el semestre pasado, y por eso crecieron mucho en lo que va de este año. Iván Morales es el 9 que Colo Colo debe tener. Está pasando por un buen momento en cuanto a la confianza. Él mismo reconoció que el año pasado estaba un poco gordo y por eso ha bajado de peso. Eso quiere decir que el muchacho se está preocupando… Colo Colo siempre juega con tres delanteros, dos de elos abiertos, y Morales debe ir al centro. De atrás siguen en ese puesto Blandi, Parraguez y Arriagada, un chico de muchas cualidades”.