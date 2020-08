Fernando Vergara y su ilusión como entrenador: “Me encantaría dirigir a Colo-Colo”

Fernando Vergara, entrenador chileno conversó sobre sus proyecciones como técnico a largo plazo.

El exjugador dialogó con DirectTV y expresó su deseo de poder agarrar la banca de Colo-Colo en un futuro cercano. “Me encantaría dirigir Colo Colo. Estuve cerca de lograrlo en algún momento, pero la posibilidad se cayó. Si me preguntan, uno no podría decir lo que no siente, feliz tomaría la posibilidad de dirigir Colo Colo, aunque hoy no sé si soy opción”.

Por otro lado, reconoció que ha sido complejo estar cesante en todo este periodo. “Han sido meses muy difícil. Quiero trabajar y estar involucrado en proyectos deportivos. La pandemia ha sido dura para todos. Estoy tranquilo, viendo mucho fútbol extranjero”.

El exdelantero registró pasos como técnico en Deportes Antofagasta, Unión Española, Cobreloa, entre otros equipos.