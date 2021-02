“¿Por qué no aparecen ahora?”: El furioso descargo de Gonzalo Fierro tras la trascendental victoria de Colo-Colo

Uno de los triunfos más importantes en su historia consiguió Colo-Colo ante Universidad de Concepción, luego de derrotarlo por la cuenta mínima y sellar su permanencia en el Fútbol de Honor.

Este compromiso mantuvo pendiente a miles de personas, entre ellos el exjugador Gonzalo Fierro, quien se descargó a través de sus redes sociales tras la trascendental victoria.

Mediante su cuenta de Instagram, el “Pistolero” le mandó un furioso recado a sus detractores, asegurando que el cacique sigue siendo el equipo más grande del país.

¿Qué pasa con los que ayer me escribían cuando subía fotos apoyando al popular y me puteaban y decían que hoy estaríamos llorando por bajas a Primera B?¿Por qué no aparecen ahora manga de giles? Como les arde que aún no sepamos lo que es jugar en segunda. Somos y seremos el más grande de Chile“, publicó el exatacante albo.

Colo-Colo jugará en Primera División esta temporada, y deberán trabajar para no repetir los mismos errores que lo mantuvieron al borde del descenso por primera vez en su historia.