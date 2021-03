Gabriel Costa analizó su alza en lo futbolístico: “Me tuve que convencer que estaba en un equipo muy grande”

Colo-Colo dio vuelta la página y dejó atrás el campeonato 2020, donde tuvieron que disputar el partido por la permanencia ante Universidad de Concepción. Los albos iniciaron con un empate el torneo nacional 2021, luego que igualaran sin goles ante Unión La Calera.

En conferencia de prensa, Gabriel Costa, analizó el debut del Cacique ante los cementeros. “El año pasado, tuvimos una temporada muy difícil en un club muy grande, que la supimos resolver y pudimos mantener al club más grande de Chile. Este año nos preparamos muy bien para afrontar el campeonato, hicimos una buena pretemporada y estamos bien como equipo. El fin de semana jugamos un partido muy difícil, contra un equipo que terminó bien en el campeonato anterior. Nos sentimos muy bien y sentimos que tenemos cosas muy buenas por hacer“.

Además, el futbolista uruguayo nacionalizado peruano comentó la nueva posición en que lo está utilizando el entrenador Gustavo Quinteros. “Desde el punto de vista personal, yo soy un simple trabajador y creo que Gustavo me haya puesto ahí, es porque él ve algo diferente que yo no veo. Yo venía jugando por derecha, por izquierda, ahora me toca jugar por el centro, eso es una decisión de él, para acoplarme al equipo. Lo respeto y trato hacerlo lo mejor que puedo. Me he acostumbrado al club, me estoy preparando para lo que viene y la confianza de Gustavo es fundamental. No solo me la da a mí sino a todo el equipo, uno tiene que estar preparado para cuando le toque. Es importante para la motivación personal”.

En ese sentido, Costa profundizó sobre cómo logró volver a encontrar su rendimiento. “Muchas veces a un jugador cuando le toca llegar a un equipo, piensa que le va a ir muy bien y que va a ser muy exitoso. En mi presente me siento bien, la confianza que me ha dado el técnico es importante. Uno está con mucha ilusión de llegar al último partido y estar peleando la copa, que en este club es lo único que se piensa. Cada jugador se cuida, actúa y juega diferente. No todos somos iguales. Yo me preparé, obviamente me tuve que convencer que estaba en un equipo muy grande. Me sigo preparando y entrenando, porque es la única forma de poder subsistir en este club tan grande. Estar acá depende de mucho sacrificio y darle. Para eso nos preparamos”.

Finalmente, el futbolista del cuadro albo tuvo palabras para los refuerzos que no han llegado en los puestos que ha pedido Quinteros. “Yo no siento que el equipo esté corto, tenemos entre dos y tres jugadores por puesto. Todos estamos muy competitivos, todos mis compañeros que están entrenando son muy buenos. Hemos conformado un equipo de unión para cuando nos toque jugar darle para adelante, todos los jugadores que estamos acá hoy estamos preparados para entrar a la cancha. Pelear el campeonato es el objetivo principal, más allá que vengan o no los refuerzos, el equipo está muy bien”, sentenció.

Este sábado, Colo-Colo visitará a Cobresal a las 20:30 horas en el estadio El Cobre del Salvador, en el duelo válido por la segunda fecha del campeonato nacional.