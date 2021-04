“La gente no sabe qué inventar”: Juan Carlos Gaete desmintió estar contagiado con covid-19

Un complejo escenario sanitario atraviesa Colo-Colo, puesto que tras comunicar un caso positivo por covid-19 en el plantel, la Seremi de Salud Metropolitana habría informado a la Comisión Médica de la ANFP al menos 17 casos de contacto estrecho, los que deberán cumplir una cuarentena de 11 días.

Por ello, varios dardos apuntaron al atacante Juan Carlos Gaete como el jugador que se habría contagiado por la enfermedad, algo que fue desmentido por el propio futbolista albo.

A través de su cuenta de Instagram, Gaete no ocultó su molestia por las acusaciones y dejó en claro que no se ha contagiado con la enfermedad. “No falta la gente o páginas que inventan weas. Gracias a Dios hasta el momento no me he contagiado de covid-19. Gente weona no sabe qué inventar para dañar la imagen de mi o de cualquier compañero de trabajo“, señaló el atacante.

Recordemos que Colo Colo visitará este sábado 1 de mayo a Ñublense en Chillán a contar de las 18:00 horas, donde estos 18 jugadores afectados por el coronavirus no podrán estar presente.