Claudio Borghi: “Jamás pensé o vi a Colo-Colo en una situación tan compleja como lo es pelear por el descenso”

Esta jornada se vivirá una verdadera final entre Colo-Colo y Universidad de Concepción, donde el perdedor se convertirá en el tercer descendido a Primera B.

Quien se refirió a este crucial choque fue Claudio Borghi, extécnico de los albos, el cual conversó con Los Tenores sobre las implicancias de esta definición. “Hay una tensión especial en este partido que va a jugar el cacique”, señaló.

“Yo llevo 28 años en Chile y jamás pensé o vi a Colo-Colo en una situación tan compleja como lo es pelear por el descenso en partido único“, afirmó el “Bichi”.

Además, Borghi indicó que esta situación se debe a muchos factores durante el año 2020, y también a las implicancias que podría sufrir Colo-Colo en caso de descender. “Se está en esta situación por muchas cosas que han ocurrido en el año que no valen la pena enumerar“, manifestó.

“Si tu me dices que vas a jugar una final y la vas a perder, yo prefiero perder esa final y no un partido como este. Se parece a una final, pero esto es por un descenso, no es por las medallas”, explicó.

“Perder la categoría significa menos presupuesto, salida de jugadores, que el club se va a tener que rearmar, pelear por subir a Primera División, entonces es algo traumático”, sentenció el exDT de La Roja.

Este encuentro que definirá al último descendido del Campeonato Nacional 2020 comenzará a contar de las 18:00 horas, pero tú podrás seguir la previa y todos los detalles junto a la transmisión de ADN Deportes, la cual arrancará a las 16:00 horas.