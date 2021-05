Ricardo Dabrowski y el penal no cobrado a Colo Colo ante Palestino: “El Comité de Árbitros debe hacer repetir el curso a ese juez”

Desde Argentina, y en su condición de extécnico tanto de Colo Colo como de Palestino, Ricardo Mariano Dabrowski estuvo muy pendiente el último sábado del partido que albos y árabes jugaron en el Estadio Monumental, duelo ganado por los visitantes y que quedó marcado por un claro penal no marcado en favor del Cacique por el árbitro Fernando Véjar.

Cuando lo anfitriones iban por el empate a dos,a los 82′ Cristián Suárez le dio un codazo en el área palestinista a Gabriel Costa, y el juez revisó en el VAR la jugada tras varios minutos. Y pese a la claridad del hecho, no sancionó el penal y más encima expulsó por reclamar al técnico albo Gustavo Quinteros y amonestó al propio Costa y a Maximiliano Falcón por reclamos.

“Las imágenes son tan claras como contundentes. Entonces, si el juez después de ver esas imágenes no cobra el penal, está todo dicho… Si (Fernando Véjar) no lo considera penal, el Comité de Árbitros lo tiene que llamar y para que repita el curso de árbitro. No supo interpretar que eso fue penal, o la otra es que no lo quiso cobrar, lo que que sería mucho más grave… Uno no quiere pensar mal, pero es raro”.