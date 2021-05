Gustavo Quinteros: “Uno se tiene que poner el objetivo más importante, que es clasificar a la Libertadores”

Esta jornada, los jugadores considerados contactos estrechos en Colo Colo volvieron a los entrenamientos de cara al partido ante Palestino por el Campeonato Nacional.

No obstante, dos futbolistas albos no serán considerados: Gabriel Suazo, por estar suspendido, y Martín Rodríguez, quien sufrió un desgarro.

Sobre su siguiente desafío en el torneo se refirió el DT de Colo Colo, Gustavo Quinteros, quien anticipó un durísimo choque ante los árabes. “Palestino tiene un plantel muy bien constituido, es un equipo muy complicado que tiene experiencia y juventud. Tenemos que tener cuidado”, señaló.

“Tenemos un trabajo difícil ante Palestino, si lo dejamos jugar va a ser muy complicado. Entrenamos y hemos usado un tercer volante, está previsto a veces cambiar sistema sobre la marcha”, agregó el técnico.

JUEVES de fútbol 💪🏼🤍 Seguimos preparando el duelo de este sábado ante Palestino. #VamosColoColo ⚪️⚫️ pic.twitter.com/6XsJJGuz37 — Colo-Colo (@ColoColo) May 6, 2021

Asimismo, Quinteros se puso grandes objetivos con el “Popular”. “Uno se tiene que poner el objetivo más importante, que es clasificar a la Libertadores. Si no alcanza, Sudamericana, pero no estaría tan conforme como entrenador“, afirmó, agregando que “después, por qué no, pelear el título. Hay plantel. Un club grande como este tiene que pensar en grande“.

“Ahora tenemos un plantel competitivo y completo, el equipo ha mejorado mucho desde la última temporada. Nos ponemos objetivos posibles, pensamos en grande para crecer y exigirnos desde lo profesional o personal”, sentenció.

Colo Colo recibirá en el Estadio Monumental a Palestino este sábado 8 de mayo a contar de las 20:30 horas, duelo válido por la séptima fecha del Campeonato Nacional.