Ricardo Dabrowski sobre situación de Colo Colo : “Una ordinariez llevar el caso a la inspección del trabajo”

Ricardo Mariano Dabrowski es un argentino que como jugador vistió la camiseta de Temperley, Huracán, Toluca y Colo Colo, con quien fue campeón de la Copa Libertadores en 1991. Mientras que como entrenador ha dirigido a Palestino, Newell`s Old Boys, Santiago Wanderers, Aldosivi, fue el DT de los albos en 2004-2005, Deportes Melipilla, Tiro Federal, Temperley, Sol de América y Nacional de Paraguay.

El “Polaco”, que pasa la cuarentena en fami lia, se tomó un tiempo para conversar con ADN Deportes sobre la situación del Cacique, luego que la Dirigencia de Blanco y Negro invocara la Ley de Protección al Empleo porque no llegaron a acuerdo con el plantel de jugadores.

“Mal me parece, Colo Colo tiene una caja de resonancia muy grande y creo que esto nunca tuvo que haber llegado a la situación actual. Normalmente estas situaciones se tienen que solucionar para adentro, lo veo muy mal que se dirima en la inspección del trabajo. Me resulta imposible que haya tanta incapacidad e ineficiencia“, comenzó diciendo el ex jugador y entrenador albo.

Además, el campeón de la Copa Libertadores fue tajante en calificar lo que le parece todo lo que está pasando en el Cacique.“Cuando la situación llega a lo que llega, indudablemente que hay incapacidad y torpeza de ambas partes. De las personas que están en el directorio hay mucha torpeza e incapacidad, nunca debió haber trascendido, había que tener una solución pensando con grandeza. Dirimir esto en la inspección del trabajo es a lo menos una una ordinariez, horrible, es una situación espantosa“, sentenció.