Gustavo Poyet y su mal momento en la UC: “El presidente nos dio el apoyo, pero no soy tonto”

Poco más de dos meses lleva como técnico de Universidad Católica el uruguayo Gustavo Poyet, quien llegó a San Carlos de Apoquindo para reemplazar al renunciado argentino Ariel Holan.

El pasado 28 de febrero el charrúa fue anunciado como nuevo entrenador de la UC, iniciando su primera experiencia como DT en Sudamérica en su primer club luego de tres años, con un contrato por todo este año, con opción de ampliarlo a 2022.

Pero las cosas no se le están dando al exseleccionado de Uruguay, y las tres derrotas seguidas (con Melipilla en el plano local, y Atlético Nacional y Argentinos Juniors por la Copa Libertadores) lo tienen enfrentado con los hinchas cruzados, quienes piden su salida.

Este mércoles 5 de mayo, Gustavo Poyet y sus dirigidos reciben por la Libertadores a Nacional de Montevideo a las 22 horas, en un partido que puede ser decisivo para el adiestrador, quien dio una entrevista a la radio de su país Sport 890 en la que abordó su momento en Chile.

“Tenemos que ganar por la Copa y por la moral del equipo. Estamos en un lugar de desconfianza, y por eso necesitamos ganar. Nacional también lo precisa, pero creo que más lo necesitamos nosotros… Me está costando un poco más de lo que esperaba ,y hoy las redes sociales están muy difíciles. El presidente (Juan Tagle) nos dio el apoyo, pero no soy tonto. Sé que perdimos tres partidos y ahora hay que ganar“, expresó el técnico estudiantil.

Sobre la caída con Melipilla, Gustavo Poyet dijo que “lamentablemente, perdimos un partido imperdible por el torneo local, lo que que afecta la moral. Por eso el encuentro por la Copa es más importante para nosotros que para Nacional, por la urgencia de resultados”.

Y cerró indicando que “hemos tenido jugadores lesionados que se han ido incorporando, esto no es poner un jugador por otro, no tienen las mismas características… Cuando me falta alguno el juego es diferente… Hay que acomodar sobre la marcha“.