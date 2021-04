Imborrable: El día en que Gustavo Poyet fue el héroe del Chelsea ante el Real Madrid

La Champions League tiene definidos sus enfrentamientos en semifinales, donde uno de ellos es el duelo que protagonizará el Chelsea ante el Real Madrid, un partido que tiene cercanía con nuestro país.

Esto porque el actual técnico de Universidad Católica, Gustavo Poyet, fue el héroe en el último antecedente entre el cuadro inglés y el elenco español, ya que el DT cruzado anotó el gol de la victoria en la fina de la Supercopa de Europa de 1998.

El estratega uruguayo recordó aquella final, con una particular anécdota, ya que no fue titular en el cuadro que dirigía Gianluca Vialli, “nosotros hicimos un pequeño movimiento en la mañana, antes de ese partido, que era una final y ahí me enteré que no jugaba, o sea que a mi compañero de habitación le di una tarde de locura, lo volví loco porque no era lo que estaba esperando, porque los dos primeros partidos de liga de la premier los había jugado y en uno de esos yo había hecho un gol, entonces me esperaba jugar”.

“Entré con una mentalidad muy positiva de por ahí poner en tela de juicio al entrenador y decir ‘capaz que te equivocaste o capaz que la táctica que empleo él en ese día, fue la correcta’ salió con un equipo un poquito más defensivo y cuando el partido se abriera, poner jugadores más ofensivos”, agregó Poyet.

Tal cual como comenta el adiestrador cruzado, Poyet ingresó a los 68 minutos de partido y fue a los 83′ cuando logró el desequilibrio con un derechazo que no pudo contener el portero merengue, Bodo Illgner.

“Tuve la suerte por primera vez y única de hacer un gol en una final para ese Chelsea, que no es el de hoy, y sobre todo en contra del Real Madrid que había ganado la Champions League, o sea que un día que empezó, por llamarlo de alguna manera y terminó de la mejor manera posible”, recordó el charrúa.

Entre 1997 y 2001 fue la estadía de Gustavo Poyet en el cuadro londinense donde además alzó la FA Cup y la Supercopa de Inglaterra, una escuadra donde compartió con jugadores como Roberto Di Matteo, Marcel Desailly y Gianfranco Zola, entre otros.