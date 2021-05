Hinchas de la UC perdieron la paciencia con el técnico Gustavo Poyet tras derrota 2-0 con Melipilla

Claro es que es poco el tiempo que lleva el uruguayo Gustavo Poyet al frente de Universidad Católica. Pero el bajo rendimiento del tricampeón nacional en el plano interno y en la Copa Libertadores está llevando a los hinchas cruzados a hastiarse del DT charrúa, quien está desarrollando su primera experiencia desde la banca en Sudamérica.

Y la inesperada caída de la UC en el cierre de la jornada dominical de nuestro certamen frente a Deportes Melipilla, por 2-0 en La Calera, hartó a muchos, quienes se descargaron contra el adiestrador charrúa en redes sociales pidiendo su salida del equipo de San Carlos de Apoquindo, que este miércoles en su siguiente desafío recibe a Nacional de Montevideo por la Libertadores.

Que se vaya luego Poyet! su equipo es un desastre, su fútbol no existe, su discurso una mentira. Aferrado a un planteamiento que ya no resultó, mal elegido los jugadores, no sabe hacer cambios y no tiene otra respuesta que el 4-4-3 #LosCruzados

— DoñaOsa (@diagonalalarco) May 3, 2021