Las penas se pasan con fichajes: Cobreloa anunció dos nuevos refuerzos para ir por el ascenso en 2026
Tras perder la final de la Liguilla de Ascenso, los “Zorros del Desierto” son uno de los equipos que más rápido se han movido en el mercado de la Primera B.
Cobreloa no tiene tiempo para las penas tras perder la final de la Liguilla de Ascenso ante Deportes Concepción y continúa anunciando refuerzos para el plantel 2026.
Este miércoles, los “Zorros del Desierto” oficializaron a otros dos fichajes, ambos de destacadas campañas en la Primera B.
El primero es Jorge Pol Gatica, volante proveniente de Santiago Wanderers, quien en la temporada 2025 disputó 38 partidos con los “Caturros”, aportando con 5 goles.
El segundo anunciado fue Matías Sandoval, quien comenzó el 2025 en San Antonio Unido de la Segunda División Profesional, pero a mitad de temporada emigró a Rangers en el ascenso, donde en los 10 partidos que alcanzó a disputar registró 2 anotaciones y 2 asistencias.
Estos nombres se suman a los ya confirmados Bastián San Juan, Diego Tapia y Tomás Aránguiz, además de la continuidad del cuerpo técnico encabezado por César Bravo.
