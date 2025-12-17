;

VIDEO. Sin ahondar en Venezuela: Trump da discurso celebrándose a sí mismo, intentando evadir su crisis de popularidad

Con la inflación estancada y el peor dato de cesantía desde 2021, el Presidente usó el horario estelar para negar la mala marcha de la economía, calificándola de “bulo demócrata”.

Mario Vergara

En un formato reservado habitualmente para las grandes emergencias o hitos históricos, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió este miércoles por la noche a sus compatriotas en un discurso televisado desde la Casa Blanca.

Lejos de la autocrítica, el Mandatario utilizó la instancia para realizar una encendida defensa de su primer año de gestión (en su segundo mandato), intentando retomar el control de una narrativa que se le escapa entre los dedos debido a la mala marcha de la economía y una crisis de popularidad creciente.

Con gesto crispado y un tono impaciente, Trump recurrió a su libreto clásico de “celebrarse a sí mismo” mediante exageraciones y ataques directos a su predecesor, Joe Biden. “Hace 11 meses, heredé un desastre”, lanzó al inicio de su alocución, buscando desviar la responsabilidad por la inflación que persiste en torno al 3% y el reciente dato de desempleo, el peor desde 2021.

Revisa también:

ADN

“El país más sexy del mundo”

Fiel a su retórica grandilocuente, el líder republicano aseguró que bajo su mando la nación ha pasado “de lo peor a lo mejor”. “Ahora somos el país más sexy del mundo, me lo dicen todos y cada uno de los líderes extranjeros con los que hablo”, sentenció, en una frase que buscó conectar emocionalmente con su base, aunque choca con la realidad de los sondeos.

Su discurso estuvo cargado de los “fetiches” habituales del movimiento MAGA: ataques a las personas trans, denuncias sobre una supuesta “invasión” de criminales extranjeros y críticas a la “élite” política anterior. “Durante los últimos cuatro años, Estados Unidos fue gobernado por políticos que solo luchaban por los intereses de unos pocos... Inundaron nuestras ciudades y pueblos con inmigrantes ilegales”, afirmó Trump, acusando a la administración demócrata de “diezmar” los ahorros de los trabajadores.

El fantasma de las elecciones 2026

Detrás de la puesta en escena hay una urgencia política real. En noviembre de 2026 se celebran las cruciales elecciones legislativas de medio mandato, donde los republicanos arriesgan perder el control de una o ambas cámaras del Capitolio. Perder el Legislativo complicaría “sobremanera” la segunda mitad de su presidencia.

El discurso llega en un momento de debilidad. Su base electoral empieza a mostrar impaciencia, sintiendo que el Presidente dedica demasiada energía a la política internacional —como los ataques en Irán o el conflicto con Venezuela— en lugar de priorizar el America First doméstico. Mientras los demócratas han convertido el costo de la vida en su principal bandera de ataque, Trump insiste en desdeñar esas preocupaciones ciudadanas calificándolas simplemente como un “bulo demócrata”, una estrategia arriesgada cuando los bolsillos de los votantes dicen lo contrario.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad