En un formato reservado habitualmente para las grandes emergencias o hitos históricos, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió este miércoles por la noche a sus compatriotas en un discurso televisado desde la Casa Blanca.

Lejos de la autocrítica, el Mandatario utilizó la instancia para realizar una encendida defensa de su primer año de gestión (en su segundo mandato), intentando retomar el control de una narrativa que se le escapa entre los dedos debido a la mala marcha de la economía y una crisis de popularidad creciente.

Con gesto crispado y un tono impaciente, Trump recurrió a su libreto clásico de “celebrarse a sí mismo” mediante exageraciones y ataques directos a su predecesor, Joe Biden. “Hace 11 meses, heredé un desastre”, lanzó al inicio de su alocución, buscando desviar la responsabilidad por la inflación que persiste en torno al 3% y el reciente dato de desempleo, el peor desde 2021.

“El país más sexy del mundo”

Fiel a su retórica grandilocuente, el líder republicano aseguró que bajo su mando la nación ha pasado “de lo peor a lo mejor”. “Ahora somos el país más sexy del mundo, me lo dicen todos y cada uno de los líderes extranjeros con los que hablo”, sentenció, en una frase que buscó conectar emocionalmente con su base, aunque choca con la realidad de los sondeos.

Su discurso estuvo cargado de los “fetiches” habituales del movimiento MAGA: ataques a las personas trans, denuncias sobre una supuesta “invasión” de criminales extranjeros y críticas a la “élite” política anterior. “Durante los últimos cuatro años, Estados Unidos fue gobernado por políticos que solo luchaban por los intereses de unos pocos... Inundaron nuestras ciudades y pueblos con inmigrantes ilegales”, afirmó Trump, acusando a la administración demócrata de “diezmar” los ahorros de los trabajadores.

El fantasma de las elecciones 2026

Detrás de la puesta en escena hay una urgencia política real. En noviembre de 2026 se celebran las cruciales elecciones legislativas de medio mandato, donde los republicanos arriesgan perder el control de una o ambas cámaras del Capitolio. Perder el Legislativo complicaría “sobremanera” la segunda mitad de su presidencia.

El discurso llega en un momento de debilidad. Su base electoral empieza a mostrar impaciencia, sintiendo que el Presidente dedica demasiada energía a la política internacional —como los ataques en Irán o el conflicto con Venezuela— en lugar de priorizar el America First doméstico. Mientras los demócratas han convertido el costo de la vida en su principal bandera de ataque, Trump insiste en desdeñar esas preocupaciones ciudadanas calificándolas simplemente como un “bulo demócrata”, una estrategia arriesgada cuando los bolsillos de los votantes dicen lo contrario.