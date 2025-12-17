Qué es “futtitinni”, la filosofía italiana que ayuda a vivir mejor y con menos preocupaciones

En tiempos de estrés constante y sobrecarga emocional, una antigua expresión siciliana está ganando popularidad como una inesperada filosofía de vida.

Se trata de “futtitinni” , una palabra que, lejos de ser un simple modismo, resume una manera particular —y profundamente cultural— de enfrentar las dificultades cotidianas.

El término fue popularizado recientemente por el actor siciliano Giuseppe Capodicasa en un video de BBC Reel, donde la define como “una bendición” más que como una grosería.

“Futtitinni no es superficialidad, es la capacidad de atravesar la vida con conciencia y ligereza”, explica el actor, citado por BBC News Mundo.

Una palabra con siglos de historia

Aunque en Sicilia se habla italiano, el dialecto siciliano conserva huellas de siglos de dominaciones —griegas, árabes, normandas y españolas— que dieron origen a expresiones únicas.

Futtitinni proviene del verbo siciliano futtíri, de raíz latina, que con el tiempo evolucionó hacia un significado más simbólico y filosófico.

Hoy, puede entenderse como un “no te amargues”, “déjalo pasar” o “no te hagas drama”, pero con un matiz más elegante y reflexivo. Según el filósofo siciliano Pietro Briguglio, pronunciarla “descarga un peso y deja a quien la dice más liviano”.