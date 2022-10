“Me parece muy raro”: Sergio Rojas reveló inéditos detalles del fin de Me Late y apuntó dudas a Iván Núñez

El fin de Me Late sigue dejando la grande. Y ahora, Sergio Rojas incendió aún más las cosas en su live Qué te lo Digo.

Es que el periodista hizo su clásica transmisión dominguera y, en esta, abordó la abrupta cancelación del programa de TV+.

Un final que ha dejado no solo muy mal a quien fuese su conductor, Daniel Fuenzalida, sino que también a todos sus panelistas.

Y también a un inesperado damnificado: Iván Núñez, quien ha sido apuntado como uno de los responsables del término del proyecto.

Pero, ¿qué tiene que ver el rostro de TVN? Según los primeros rumores, este podría haber sido la “mano negra” que reclamó a los ejecutivos por la entrevista que se emitió el pasado jueves en el estelar a su ex, Marlene de la Fuente.

Una situación que fue aclarada por el mismo Iván y también por Daniel, quienes publicaron en Instagram largos textos donde negaban cualquier responsabilidad de la figura de las noticias.

Sergio Rojas y sus dichos sobre Iván Núñez

No obstante, Sergio no se calló. Y quien fuese panelista tanto de Me Late como de Me Late Prime, señaló de entrada que Iván Núñez sí conoce a los ejecutivos de TV+, desmintiendo la frase “no conozco a quien dirige TV+ ni a sus ejecutivos. Ni mucho menos a sus dueños. No tengo nada que ver con eso”.

“Gonzalo Cordero viene de TVN, donde trabaja Núñez. El otro ejecutivo que está en el canal es Martín Awad, que también llegó desde la señal pública. Iván dijo en su declaración que no conoce a nadie de los ejecutivos de TV+. Yo le quiero decir que me parece muy raro que él y estos dos personajes no se conozcan. Para mí es difícil de creer”, lanzó.

Y agregó que “me parece que ya hay un punto que no es claro y cuando las cosas no son claras, es porque algo se esconde y si algo se esconde es porque huele mal”.

Incluso, emplazó directamente a Núñez, quien según dijeron, se conectó un rato a la transmisión, para que aclararan las cosas. “Si tú quieres entrar al live no tengo ni un problema, yo jamás he tirado el traste para las moras”, señaló.

Luego, añadió en su estilo que “algo aquí hay”, revelando que la decisión de los mandamases se dio entre jueves y viernes, coincidentemente tras la entrevista a Marlene.

“La situación estaba tensa, lo más probable es que Me Late hubiese salido del aire en diciembre, pero aquí viene lo raro y la parte que involucra a Iván Núñez: Daniel estaba en las gráficas y en toda las plataformas digitales mostrando la nueva escenografía del programa, que es el que más marcaba en el canal… El lunes y el miércoles, TV+ lo envió como representante para la Teletón. Entonces, la decisión drástica de sacar del aire Me Late se produce entre el jueves y el viernes ¿Qué pasó entre esos días? Lo único distinto que ocurrió fue que se invitó a una persona para hablar de un solo tema: Marlene de la Fuente, sobre sus conflictos legales con Iván Núñez”, contó.

Posteriormente, mencionó a su compañera Paula Escobar que “yo que soy un diablo te quiero decir que las casualidades en la tele no existen, por lo tanto, yo creo que sí tiene que ver algo la entrevista de Marlene de la Fuente. Me cuesta creer que Iván no conoce a los ejecutivos”.

Finalmente, Sergio Rojas expresó que “o se aprovecharon de esta instancia o también pudieron recibir un llamado, no nos hagamos los tontos”, dejando entrever sobre el fin de Me Late que “algo aquí hay, porque ningún canal va a sacar a su programa más exitoso”.