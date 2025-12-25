Alerta en el Biobío: Atacan a brigada que combatía incendios en Curanilahue y gremio pide “máxima rigurosidad”

Un nuevo episodio de violencia se registró la madrugada de este jueves en la Provincia de Arauco, Región del Biobío. Una brigada destinada al combate de incendios forestales fue atacada e intimidada mientras se desplazaba por la comuna de Curanilahue, hecho que ha generado el repudio transversal de autoridades y gremios.

De acuerdo con el relato de los trabajadores, la situación ocurrió cuando el vehículo de emergencia se dirigía a cumplir labores críticas. En ese momento, un grupo de individuos se posicionó frente y a un costado del móvil con la clara intención de detener su avance y generar una intimidación directa.

Ante la amenaza inminente, los brigadistas optaron por retirarse rápidamente del sector, logrando salir del lugar sin que se registraran personas lesionadas ni daños materiales en los equipos. El personal se encuentra actualmente resguardado en su base y ya se han realizado las denuncias correspondientes ante Carabineros.

Reacción del Gobierno

El delegado presidencial de la Provincia de Arauco, Humberto Toro, condenó enérgicamente el hecho. “Queremos señalar con mucha claridad: primero, rechazar absolutamente este hecho de violencia que puso en riesgo la seguridad de los trabajadores”, afirmó la autoridad.

Toro destacó la “coordinación virtuosa” que existe entre el Ministerio Público, las policías y la Armada, asegurando que la violencia en la zona va a la baja y que los responsables serán perseguidos. “Tengan la plena seguridad que los vamos a perseguir, que los vamos a buscar y que los vamos a encontrar”, sentenció.

Emplazamiento de Corma

Desde la Corporación Chilena de la Madera (Corma), la reacción fue categórica. Margarita Celis, gerente regional de Biobío y Ñuble, rechazó el amedrentamiento contra trabajadores que cumplen una función esencial para la protección de comunidades y bosques.

“Como gremio solidarizamos con la brigada afectada... Hacemos un llamado a las autoridades, a la Armada, a reforzar los patrullajes en zonas de Estado de Excepción y a las policías y fiscalías a investigar estos hechos con máxima rigurosidad”, declaró Celis.

Actualmente, Carabineros continúa desarrollando pericias e indagatorias para esclarecer lo sucedido e identificar a los autores de este ataque.