Jarry y Barrios definen su primer torneo en el calendario 2026

Ambos jugadores tendrán la posibilidad de jugar un Challenger antes de disputar la qualy del Australian Open.

Carlos Madariaga

El tenis chileno ya comienza a proyectar la temporada 2026 para sus principales figuras y dos de estas ya tienen marcado el inicio de su calendario, aunque con un presente disímil.

Esto porque mientras Nicolás Jarry desarrolla su pretemporada, compartiendo cancha con Cristian Garin, Tomás Barrios disputa esta semana la Copa Chile de Tenis, donde este viernes buscará el paso a la final en el Club de Tenis Providencia.

Sin embargo, a diferencia de “Gago” y Alejandro Tabilo, los dos top 100 que tiene Chile, ellos ya tienen resuelto la agenda para comenzar el próximo año.

A modo de preparación de la disputa que los dos harán de la qualy al Australian Open, Nicolás Jarry y Tomás Barrios jugarán un torneo preparatorio en Oceanía.

Se trata del Challenger de Camberra, que arranca el lunes 5 de enero, donde ambos están anotados en el cuadro, buscando sumar adaptarse al cambio de horario y al ritmo de juego sobre pasto en pos de avanzar al cuadro principal del primer Grand Slam del año.

