El pasado jueves, Marlene de la Fuente asistió a Me Late para entregar más detalles con respecto a las denuncias que ha hecho contra Iván Núñez tras su separación. En la ocasión, también recordó que supo de la infidelidad de su entonces esposo con Thais Jordão, luego de que la llamaran por teléfono para “decirme lo que estaba haciendo el papá de mis hijos“.

En la ocasión también reveló que el rostro de TVN, “en 2021 dejó de pagar el agua, el gas y todos los gastos de la casa“. Además, la echó de su hogar junto a sus hijos. “Lo primero que hizo fue sacarme de la casa porque dijo que la quería vender. ‘Usted verá dónde se va con los niños’ y la tuve que declarar como bien familiar“, afirmó.

Acusó que Núñez no ve a sus hijos hace 3 años

Tras ello, Marlene aseguró que va “hablar absolutamente todo. Estoy acá por mis niños y no por mí“. Posteriormente, contó otra situación con respecto al padre de sus hijos, en la cual precisamente lo acusa de no verlos desde hace tres años. Esto tras que el tribunal le diera dicha orden y él no la apelara.

“Ese día la magistrada lo dijo: ‘No hay ninguna obligación por parte de los niños’, y ella le preguntó: ‘¿Usted quiere apelar?’, y él dijo que ‘no’“, aseguró la relacionadora pública. Sin olvidar que igualmente expuso que uno de sus hijos le pidió no saber más de su papá, tras no verlo desde el año 2019.

“Del 2019 que no ve a mis hijos. Con mi hijo mayor tuvo tres salidas. Un día él llegó y me dijo: ‘mamá, no más’, por qué, le pregunté, y él me dijo ‘es una decisión que yo tomé. Ya he dado todas las oportunidades, ¿y sabes qué? No más’“, relató la exesposa de Iván Núñez.

Le envió un mensaje a Iván Núñez

Finalmente, Marlene de la Fuente se dirigió a su expareja: “Iván, qué difícil situación… Hazte cargo de los niños, eso te pido, nada más. Nosotros no tenemos nada en común, nada que hacer. Acá es por el bienestar de nuestros hijos. (…) Recuerda que yo te conozco Iván, 20 años juntos, podría decir muchas cosas de ti”, dijo.

“Podría mostrar muchas cosas de los chats y los mails, pero no lo voy a hacer. Podría abrir unas carpetas que yo tengo, pero no lo voy a hacer. No voy a abrir ningún tema nuevo, absolutamente ninguno, pero sí voy a refutar todas las mentiras que se digan, porque no tengo ningún problema“, advirtió y dio por terminado su mensaje.