Excandidato y hoy adherente del Partido Nacional Libertario: detienen a influencer por explotación sexual infantil

El influencer Jorge Morales Iter, conocido como Jorge Matter, fue detenido este miércoles y quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por delitos de explotación sexual infantil, abuso sexual de mayor y menor de 14 años, y violación de mayor de 14 años.

Además, al excandidato a CORE por Renovación Nacional y hoy adherente del Partido Nacional Libertario, se le imputan los ilícitos de almacenamiento y difusión de material de explotación sexual, y tráfico de drogas en la modalidad de suministro y con la agravante de haber involucrado a menores de edad.

Durante la audiencia, la fiscal de Iquique, Camila Albarracín detalló que su arresto se llevó tras una “investigación llevada a cabo OS9 de Carabineros, a propósito de una denuncia recibida por un centro, en el cual la víctima principal estaba siendo atendida, y surge la develación respecto a estos hechos”.

Los antecedentes indican que entre 2021 y 2025 el imputado contactó reiteradamente a la víctima, quien tenía 13 años al inicio. “El imputado conoce a la víctima, la contacta y comienza a insinuarse de manera sexual, donde posteriormente le suministra droga, en distintas dosis, y también procede a realizar acciones de significación sexual”, agregó la fiscal.

“Asimismo, en al menos tres ocasiones la víctima quedó inconsciente e incapacitada para oponerse, instancias en las que el imputado realizó tocaciones, abusos sexuales y violación”, comunicaron igualmente desde la Fiscalía de Iquique a ADN.cl.

La denuncia fue realizada en mayo por un programa de protección infantil, lo que permitió iniciar la investigación. Con las pruebas reunidas, se ejecutaron allanamientos en dos domicilios, incautando utensilios con restos de ketamina y bolsas con 2,6 gramos de la sustancia conocida como “tussi”.

Albarracín advirtió que “no se descarta tampoco la existencia de nuevas víctimas. Se entregó ese detalle no solo por la víctima, sino que también por los distintos organismos de atención a la víctima, psicólogos, trabajadores sociales y terapeutas, que entregaron detalles de la existencia de otras víctimas”. El tribunal fijó un plazo de 150 días para la investigación.

Jorge Matter, quien cuenta con más de 46 mil seguidores en Instagram y trabaja como manager de figuras de la farándula, también tiene antecedentes políticos: fue candidato a CORE en Iquique por Renovación Nacional y actualmente es adherente del Partido Nacional Libertario.

Además, en las últimas elecciones, colaboró activamente en las campañas, en la región de Tarapacá, del diputado recién electo Álvaro Jofré, y del fundador del partido y entonces presidenciable, Johannes Kaiser.

La detención generó reacciones políticas. El diputado por la región de Taparacá, Matías Ramírez, escribió: “Ex candidato a Core por RN, hoy militante del Partido Nacional Libertario, de equipo de confianza de la familia Jofré y parte de la campaña de Kast en la región de Tarapacá”.

Y añadió: “Ahora se entiende por qué el diputado Meza buscaba indultar pedófilos, en sus filas tienen a varios”.

A esta hora junto a adherentes de @Jou_Kaiser y @AlvaroJofre en un gran banderazo en apoyo a nuestros candidatos: Presidencial 4K y Diputado K68 💪🇨🇱 ¡Con fuerza, unidad y convicción por el cambio que Chile necesita! #4K #K68 #Banderazo #iquique #chile pic.twitter.com/q446XCs7Gs — Jorge Morales Iter (@JMORALESITER) November 1, 2025