Apenas se supo del fin inesperado de Me Late, y la salida de pantalla de sus panelistas y Daniel Fuenzalida, varios empezaron a culpar a Iván Núñez.

¿Por qué? Porque en uno de los últimos capítulos de la versión estelar del espacio farandulero entrevistaron en exclusiva a Marlene de la Fuente.

Una conversación donde la relacionadora pública una vez más acusó duramente al periodista respecto a temas económicos de sus hijos, situación que él ha desmentido una y otra vez.

Por ello, tras el fin del espacio farandulero, muchos apuntaron a la posibilidad de que el rostro de TVN hubiese reclamado a TV+, generando la cancelación del proyecto.

Daniel Fuenzalida habló de Iván Núñez

Frente a esto, fue la propia figura de las noticias quien salió a aclarar los hechos. Y lo hizo en una publicación en su Instagram.

“He leído al principio con algo de nervios y luego con estupor cómo se me vincula al cierre de un programa de un canal en el que no trabajo. No conozco a quien dirige TV+ ni a sus ejecutivos. Ni mucho menos a sus dueños. No tengo nada que ver con eso”, dijo.

Incluso, el mismo Daniel Fuenzalida decidió solidarizar y salió a desmentir los cuestionamientos en el cibermundo contra Núñez.

“Quiero decir que me llamó la atención todo lo que se dice en las redes y creo que la transparencia y la honestidad siempre tiene un valor… Nosotros el día jueves invitamos a Marlene de la Fuente, ex de Iván, al programa, al ‘Me Late Prime’ y fue un programa periodístico, que todos estábamos de acuerdo en el panel”, partió diciendo.

Luego, añadió que “hay una lamentable coincidencia en los tiempos, que eso fue el día jueves y el día viernes el canal toma la decisión de comunicarme a mí, a las 7 de la tarde, cuando terminamos el programa, que ‘Me Late’ no seguía al aire, que se iban a preocupar de la programación y todo lo que sabemos. Quiero dejar súper en claro que Iván Núñez no tiene nada que ver en esto ni Marlene de la Fuente tampoco”.

Y agregó que “esto no pasa por una cuestión editorial ni de un programa específico o una edición del programa. Iván no tiene nada que ver, no es la mano negra que se señala. Él no llamó a ningún ejecutivo, hasta donde yo sé”.

De esta forma, Daniel Fuenzalida decidió dejar claro que Iván Núñez no habría tenido nada que ver, a lo que el periodista también contestó con un escueto “nada más que agregar”.