“Me cortaron las alas”: Daniel Fuenzalida no aguantó las lágrimas tras violento fin de Me Late

Fue un fin abrupto e inesperado. Y Daniel Fuenzalida lo sintió, en lo más profundo de su ser, cuando le dijeron que Me Late se cancelaba y, con ello, su trabajo en TV+.

Una decisión que fue comunicada en un texto enviado a los medios, y que se le habría dicho anoche al conductor y este sábado al equipo completo, formado por panelistas como Andrés Caniulef, Sergio Rojas, Luis Sandoval, Francisco Halzinki y Laura Prieto.

El hecho golpeó a los rostros, que no esperaban este desenlace, que habría sido tomado de un minuto a otro, como contó Prieto a ADN.cl.

Por eso, el animador se mostró de lo más afectado en un video que subió a sus redes sociales, donde intentó explicar, entre lágrimas, lo ocurrido.

El adiós a Me Late de Daniel Fuenzalida

Así, la figura de Radioactiva comenzó diciendo que “el Me late se acabó. Ayer a las 18.50 estaba al aire y uno de los gerentes me comunica que a las 7 suba a su oficina, porque me iba a contar algo”.

Y agregó que “esto me tomó absolutamente de sorpresa, todavía estoy un poco shockeado, estoy impactado, no se me dieron las razones claras de por qué se acabó. Se me dijo que ellos como canal quieren hacer ellos el programa en términos de contenidos… y no la productora que yo dirigía, que es Tónica”.

Luego, indicó que “no hay ninguna razón para sacar un programa al que le va iba bien en rating, bien comercialmente, que habíamos generado contenido en la industria de la televisión… no me lo explico”.

Posteriormente, no aguantó la emoción al recordar cuánto acompañó el espacio a tantos en plena pandemia, sobre todo adultos mayores como su papá, que lo veía todos los días.

“Quería despedirme desde acá con un profundo dolor, primero por cortarle el trabajo a mi equipo, que ojalá nos reinventemos, segundo porque me cortaron las alas de lo que amo, que es hacer televisión, producir… me la jugué por completo, dejé muchas cosas de lado por este proyecto porque estaba convenido de que iba a llegar arriba y llegó arriba”, añadió.

Finalmente, Daniel Fuenzalida expresó muy conmovido que “nadie entiende nada, nadie entiende por qué no nos despedimos en pantalla, no nos hemos mandado ninguna embarrada, nada… simplemente no entendemos”.