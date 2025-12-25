;

Vuelco total: exseleccionado chileno desistiría de trabajar en Perú para dirigir a un elenco de Primera División

Felipe Gutiérrez había sido anunciado como parte del staff técnico de un elenco de la máxima categoría en tierras incaicas, pero todo quedaría en nada.

Carlos Madariaga

Durante la previa a la Navidad les contamos del sorpresivo camino que tomaría Felipe Gutiérrez en sus primeras armas como entrenador.

Esto tomando en cuenta que quien fuera campeón de América con La Roja en 2015 tendría su primera experiencia en el extranjero.

El exvolante había comenzado este año ejerciendo como ayudante técnico de Cristián Paulucci en Deportes La Serena, pero separó camino a los pocos meses.

Sin embargo, en 2026, Felipe Gutiérrez buscaría su revancha al haber sido anunciado como ayudante del DT Jaime de la Pava en Sport Boys, elenco de la Primera División en Perú.

Pese a esto, todo queda en condicional considerando lo informado este jueves por En Cancha, que apuntó a que el formado en la UC todavía no firma su contrato en tierras incaicas, pues tomaría el desafío de dirigir en Chile.

El medio antes citado asegura que Felipe Gutiérrez tendría todo acordado para asumir la dirección técnica de Deportes La Serena, donde incluso ya habría abrochado a su staff técnico.

En su primera aventura como DT en Primera División, el multicampeón con la UC tendría a dos excruzados en su equipo: Germán Lanaro como ayudante y Emiliano Fleitas como preparador físico. Habrá que esperar si esto se concreta en las próximas horas, zanjando una de las últimas bancas disponibles en la Liga de Primera 2026.

