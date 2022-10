“He recibido amenazas”: Iván Núñez se defendió tras ser acusado del fin de Me Late

Iván Núñez no ha parado de estar en la polémica debido a su compleja separación con Marlene de la Fuente.

Es que la relacionadora pública lo ha acusado de manera mediática de no pagar el colegio de sus hijos o de tener, por ejemplo, en pésimas condiciones la vivienda que estos habitan.

Una batalla muy pública donde incluso salió a hablar uno de los hijos del periodista, y que ahora vive un nuevo capítulo.

Todo tras una entrevista del programa Me Late Prime a Marlene, contenido que habría provocado, según los rumores, que el espacio fuese cancelado en la pantalla de TV+.

Iván Núñez y su defensa

Así, luego de que en Twitter varios comenzaran a especular con que el fin del programa se debería a la “mano negra” de Iván, éste salió a defenderse en Instagram.

“Gente: paren de odiar. Estamos creando una sociedad tóxica y enfermiza. He leído al principio con algo de nervios y luego con estupor cómo se me vincula al cierre de un programa de un canal en el que no trabajo. No conozco a quien dirige TV+ ni a sus ejecutivos. Ni mucho menos a sus dueños. No tengo nada que ver con eso”, comenzó diciendo.

Y agregó que “vincularme al despido de un equipo es vil y cobarde. Si tuviera ese poder habría evitado que expusieran a mis hijos o se difundieran mentiras sobre mi separación. Espero sinceramente que los responsables de esta decisión sean claros sobre los motivos la misma”.

Luego, se refirió a la última entrevista de su ex. “En las últimas horas he recibido incluso amenazas lo que va socavando la salud mental de cualquiera… Dado que la campaña de mentiras ha continuado dejo los depósitos judiciales de los últimos 3 meses y una foto de la casa supuestamente indigna en que viven mis hijos. Lo hago porque parece que hay gente dispuesta a mentir, sin medir las consecuencias”, señaló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Iván Núñez Wochlk (@ivannunezperiodistaoficial)

De esta forma, Iván Núñez no sólo se refirió a los ataques del cibermundo, sino también de quien fuera su mujer, manifestando que “lamento lo de TV+ a nivel humano y espero logren empezar de nuevo como miles de chilenos que hemos enfrentado un despido alguna vez. Gracias por leer”.