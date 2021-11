La ordinaria pelea entre China Suárez y periodista argentina: “Se habla de tu vida sexual, pero nadie se acuerda de tus actuaciones”

Fue una pelea de aquellas. China Suárez llamó indignada a Yanina Latorre, periodista de Los Ángeles de la Mañana, un exitoso programa de farándula argentino.

Y ahí, la actriz encaró con todo a la profesional, que ha sido una de las que más datos ha revelado desde que se destapó el Wandagate, el triángulo amoroso que vinculó a la ex de Benjamín Vicuña con Mauro Icardi y Wanda Nara.

Sin embargo, China no habría llamado para quejarse por las informaciones respecto a los chateos que mantuvo con el futbolista y que habrían hecho que Wanda la tratara de “zorra” públicamente.

La rubia se comunicó furiosa con Latorre para desmentir otra información. Una respecto a su nuevo novio, Armando Mena Navareño, un conocido empresario español.

La pelea de China Suárez y Yanina Latorre

Latorre contó que “la China no negó nada de lo de Icardi, pero dijo que no llamó para hablar de Wanda sino de su novio nuevo, que aclaremos que está soltero porque ella no es ninguna roba novios o roba maridos”.

Esto debido a que se dijo en un inicio que el español, con el que la vieron a los besos en un bar, estaría saliendo con una influencer.

La profesional agregó que el tono de Suárez fue exaltado. “Le dije que me baje dos tonos. Es soberbia, antipática, maltratadora. ¿Quién sos?”, le respondió ella.

Y añadió que “le di un consejo: ¿Sabés lo patético que es tener tu edad y que se hable más de tu con… que de tu carrera? Protegete, sos actriz. Se habla de tu vida sexual, pero nadie se acuerda de tus actuaciones, de tu carrera, solo de los tipos a los que te engrapaste”.

El ordinario intercambio de palabras culminó con China Suárez diciéndole a la periodista que “‘dale, ahora anoto tu consejo entre la lista de cosas importantes que dice Yanina Latorre’... mientras comía. Se escuchaba que masticaba. Muy sobradora”.