China Suárez rompió el silencio por escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi: “Que se arreglen entre ellos”

Decidió sacar la voz. China Suárez fue consignada durante las últimas horas como la causante del quiebre de Mauro Icardi y Wanda Nara, causando todo un escándalo en Argentina.

Es que fue la misma expareja del futbolista quien, a través de sus historias de Instagram, envió un incendiario mensaje.

“Otra familia más que te cargaste por zorra”, fue el texto que Nara escribió y que colapsó a la prensa rosa trasandina, culpando a la ex de Benjamín Vicuña.

Así, los rumores de una supuesta infidelidad de la actriz con el jugador de PSG se acrecentaron. Y Wanda confirmó la separación de Mauro a través de un chat con un sitio de chismes y tras borrar todas sus fotografías juntos en sus redes sociales.

China Suárez alzó la voz

Dentro de todo este entuerto, China Súarez se había mantenido en silencio. Es que nadie entendía muy bien por qué Wanda habría apuntado sus dardos contra ella, utilizando una frase muy similar a la que usó Pampita cuando pasó lo del motorhome entre la rubia y Vicuña.

Sin embargo, con el correr de las horas, Suárez decidió hablar. Y el sitio MDZ recogió sus declaraciones, las mismas que habría dado a un amigo cercano.

“No tengo idea de donde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra”, manifestó de entrada.

Y agregó que “no pienso hablar de nada. No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver. Por favor. Acabo de salir de una, ¿me voy a meter en otra? A nadie le interesa estar entre la gente, y yo esta vez no tengo nada que ver”.

De esta forma, la China Suárez intentó hacerle el quite a este escándalo de fin de semana. Mientras, Wanda Nara subió una foto con sus cinco hijos, por el día de la madre, y Mauro Icardi se ausentó de los entrenamientos del PSG, aludiendo “problemas familiares”. ¿Cómo continuará este culebrón?