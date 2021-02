“El teatro me abrió un mundo insospechado”: Delfina Guzmán recibirá galardón a la trayectoria en los Premios Caleuche

Este sábado 6 de febrero se llevará a cabo la quinta edición de los Premios Caleuche, donde se premiará el arduo trabajo que los actores y actrices realizaron durante la temporada 2019.

En ADN Te Acompaña estuvo hablando Delfina Guzmán, quien recibirá en uno de los eventos estelares de la noche el Premio a la Trayectoria junto a Carmen Barros, Luis Alarcón y Jaime Vadell, por su destacada carrera actoral. La entrevista se realizó horas después de su vacunación en el proceso masivo que comenzó esta jornada.

La actriz de 92 años contó que es oriunda de una familia aristocrática y muy machista, que le limitó la visión que tenía de Chile durante muchos años, hasta que entró a la Universidad de Chile a estudiar teatro.

“Yo tendría 16, 17 años, estaba recién saliendo del colegio. Mira, bonito porque la decisión que yo tomé, mijita, aún siendo tan joven y conociendo casi nada del mundo, porque yo vivía dentro de una familia muy extensa, con muchos abuelos, muchos tíos muchos primos… Entonces yo conocí un Chile muy limitado por lo familiar nomás, y la entrada a la universidad, cuando entré a la Universidad de Chile a estudiar teatro, me abrió un mundo insospechado y que lo mantengo hasta hoy”, señaló la actriz sobre sus inicios.

Desde ese entonces, ha llevado una trayectoria de más de 65 años entre las tablas, las teleseries y las películas, donde ha participado de numerosas producciones nacionales como La Nana, Bombal, El Circo de las Montini —que actualmente está volviendo a transmitir TVN—, Los Pincheira y Estúpido Cúpido, entre otras.

Uno de los momentos que recuerda con más cariño es haber trabajado con el cineasta Raúl Ruiz, lo que define como un “logro monumental” en su carrera.

Delfina relató que Ruiz era una persona “muy sencilla, no era de grandes discursos, pero era tan tremendamente creativo. Inventaba todo, partía de cero cada vez, inventaba más cosas y más cosas, que a mí me dejó pero helada. Hicimos mucho, muchas cosas de mimos, que lo hice también, algunas cosas con él, en el (Teatro) Municipal de Santiago. Esa fue la primera vez que pisé el escenario del Municipal. Con Raúl”.

Aunque asegura que no se acuerda ni de la mitad de las cosas que ha hecho en televisión, sí cuenta que una de las mejores experiencias de su carrera se dio durante la grabación de la teleserie de TVN, Iorana (1998), grabada en Rapa Nui.

“Dónde lo pasé pero no te digo fue cuando hice…lo que hicimos en la Isla de Pascua. Fíjate que la grabación de la teleserie duró 7 meses, 8 meses, pero trabajábamos una semana al mes, porque la televisión en ese tiempo hacía muchas otras cosas también así que fui mucho a la isla, mucho. Conocí a casi toda su gente, iba las casas de la gente, eso…es que no te imaginas, esos moáis, es que te paras al frente de ellos y no puedes creer lo que estás viendo, una maravilla”.

Últimamente, y debido a la actual crisis sanitaria, el teatro ha tenido que o parar o reinventarse gracias a Zoom, experiencia que Guzmán también debió vivir para ser parte de uno de sus proyectos más recientes: Homemade, un film de Netflix que reunió cortometrajes de directores y actores todas partes del mundo realizados en cuarentena.

Allí es parte del corto Last Call, de Pablo Larraín, donde un anciano (Jorge Vadell) realiza una última llamada al amor de su vida (Delfina Guzmán) para despedirse antes de morir.

“Fíjate que con Jaime Vadell me tocó hacer ahora último de estas cosas por Zoom, que no está el actor presente sino que estás frente a una pantalla, no te digo lo que fue. Porque imagínate que yo he trabajado con Jaime años de años en el teatro, y somos muy, muy amigos, pero muy amigos, como parientes básicamente. Entonces ese traslado al Zoom, de estar hablando con una pantalla en vez de estar hablando una persona, me costó mucho, me costó, se me hizo bastante duro fíjate. Pero ya aprendí ya, uno tiene que aprender de todo no más, no queda de otra”.

Los Premios Caleuche se llevarán a cabo este sábado 6 de febrero a las 21 horas, y serán transmitidos a través de CNN Chile y Radio ADN.